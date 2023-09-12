Регион

Уведомления отключены

12 сентября, 15:05

"И тебя вылечат!": Бузова показала перевоплощение в жену Бунши для ремейка фильма "Иван Васильевич меняет профессию"

Бузова сыграет в ремейке комедии Гайдая "Иван Васильевич меняет профессию"

<p>Ольга Бузова в гриме на съёмках новогоднего фильма на ТНТ. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/byzovahouse/1946" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Бузова</a></p>

Ольга Бузова в гриме на съёмках новогоднего фильма на ТНТ. Обложка © t.me / Бузова

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова исполнит роль в ремейке комедии Леонида Гайдая "Иван Васильевич меняет профессию", который снимает ТНТ. Об этом знаменитость рассказала в своём телеграм-канале.

"Снимаюсь в лучшей роли для новогоднего фильма на ТНТ", написала Бузова, выложив своё фото в гриме. Судя по нему, ей досталась роль жены управдома Ивана Васильевича Бунши, которую в оригинале сыграла Наталья Крачковская.

Кроме того, что в основу сюжета ляжет история из полюбившегося россиянам фильма Гайдая 1973 года, сейчас о картине почти ничего неизвестно. С уверенностью можно говорить лишь о том, что события кино будут посвящены Новому году, остальные подробности ТНТ хранит в секрете.

"Постоянно что-то не так": Стилист Рогов назвал топ-5 безвкусно одевающихся российских звёзд

"Постоянно что-то не так": Стилист Рогов назвал топ-5 безвкусно одевающихся российских звёзд

Тем временем полным ходом идут съёмки новых "Букиных" — перезапуска культового сериала "Счастливы вместе" про маргинальную екатеринбургскую семейку. Уже появились первые кадры процесса. На фото попал актёр Виктор Логинов в образе Гены Букина

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Ольга Бузова
  • тнт
  • Знаменитости
  • Кино и сериалы
  • Поп-культура и Развлечения

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров