"И тебя вылечат!": Бузова показала перевоплощение в жену Бунши для ремейка фильма "Иван Васильевич меняет профессию"

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова исполнит роль в ремейке комедии Леонида Гайдая "Иван Васильевич меняет профессию", который снимает ТНТ. Об этом знаменитость рассказала в своём телеграм-канале.

"Снимаюсь в лучшей роли для новогоднего фильма на ТНТ", — написала Бузова, выложив своё фото в гриме. Судя по нему, ей досталась роль жены управдома Ивана Васильевича Бунши, которую в оригинале сыграла Наталья Крачковская.

Кроме того, что в основу сюжета ляжет история из полюбившегося россиянам фильма Гайдая 1973 года, сейчас о картине почти ничего неизвестно. С уверенностью можно говорить лишь о том, что события кино будут посвящены Новому году, остальные подробности ТНТ хранит в секрете.