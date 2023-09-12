"И тебя вылечат!": Бузова показала перевоплощение в жену Бунши для ремейка фильма "Иван Васильевич меняет профессию"
Бузова сыграет в ремейке комедии Гайдая "Иван Васильевич меняет профессию"
Ольга Бузова в гриме на съёмках новогоднего фильма на ТНТ. Обложка © t.me / Бузова
Российская певица и телеведущая Ольга Бузова исполнит роль в ремейке комедии Леонида Гайдая "Иван Васильевич меняет профессию", который снимает ТНТ. Об этом знаменитость рассказала в своём телеграм-канале.
"Снимаюсь в лучшей роли для новогоднего фильма на ТНТ", — написала Бузова, выложив своё фото в гриме. Судя по нему, ей досталась роль жены управдома Ивана Васильевича Бунши, которую в оригинале сыграла Наталья Крачковская.
Кроме того, что в основу сюжета ляжет история из полюбившегося россиянам фильма Гайдая 1973 года, сейчас о картине почти ничего неизвестно. С уверенностью можно говорить лишь о том, что события кино будут посвящены Новому году, остальные подробности ТНТ хранит в секрете.
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