6 советских комедий, которые точно стоит пересмотреть, ведь они смешили и тогда, и сейчас Всё-таки умели в Союзе шутить! И без пошлости, не как сейчас, а качественно. Поэтому и актуальность картины не теряют даже спустя десятилетия. Собрали шесть фильмов, которые можно смело смотреть и в 2023-м! 22 ноября, 16:00 Фото © "Гараж", режиссёр Эльдар Рязанов, сценарист Эмиль Брагинский / Kinopoisk.ru

В наше время, когда мы часто ищем развлечение и позитивное настроение, стоит обратить внимание на классические советские комедии. Эти фильмы не только приведут вас к хорошему настроению, но и позволят окунуться в атмосферу прошлого, когда смех и радость были особенно важными в жизни людей. Даже спустя годы эти комедии не теряют своей актуальности.

"Покровские ворота", 1983 г.

Уникальный юмор и актёрское мастерство: пересмотрите эти советские шедевры. Фото © "Покровские ворота", режиссёр Михаил Козаков, сценарист Леонид Зорин / Kinopoisk.ru

Кинофильм Михаила Козакова переносит нас в Москву 1950-х годов. Главный герой, озорной студент Костик, попадает в коммунальную квартиру на Покровских Воротах. Здесь он знакомится с уникальными персонажами и вместе с ними переживает смешные и забавные ситуации. Великолепная актёрская игра и юмористический взгляд на жизнь делают этот фильм настоящей легендой советского киноискусства.

"Зигзаг удачи", 1968 г.

Классические советские комедии, которые остаются актуальными и сегодня. Фото © "Зигзаг удачи" режиссёр Эльдар Рязанов, сценарист Эльдар Рязанов / Kinopoisk.ru

Картина рассказывает историю сотрудников модного фотоателье "Современник", готовящихся к Новому году. Они оказываются в неприятной ситуации, когда исчезают общественные деньги из кассы взаимопомощи, которые планировали потратить на праздничный стол. Но, оправдывая название фильма, сюжет делает кульбит, который вам точно понравится.

"Девчата", 1962 г.

Легендарные советские комедии. Фото © "Девчата", режиссёр Юрий Чулюкин, сценарист Борис Бедный / Kinopoisk.ru

Этот фильм основан на знаменитой повести Бориса Бедного. Главная героиня, весёлая и энергичная Тося Кислицына, меняет жизнь не только себе, но и своим новым подругам, бригадиру лесорубов Илье. Как развивается история любви Тоси и Ильи… Вы, должно быть, и сами знаете. Пора пересмотреть этот забавный и трогательный фильм, чтобы окунуться в атмосферу уральской глубинки зимой и узнать, какая участь постигнет героев.

"Афоня", 1975 г.

Ретрокомедии, которые поднимут настроение и вернут вас в прошлое. Фото © "Афоня", режиссёр Георгий Данелия, сценарист Александр Бородянский / Kinopoisk.ru

Эта знаменитая комедия Георгия Данелии поведает вам историю непутёвого сантехника Афанасия Борщова. Афоня славится своей способностью пропить аванс в кратчайшие сроки и заработать деньги не всегда законным путём. Однако жизнь меняется, когда появляется Катя Снегирёва, которая была тайно в него влюблена ещё со школы. Но Афанасию до девушки нет дела… Надолго ли, узнаете, посмотрев фильм.

"Гараж", 1979 г.

Популярные советские комедии, которые продолжают смешить и сегодня. Фото © "Гараж", режиссёр Эльдар Рязанов, сценарист Эмиль Брагинский / Kinopoisk.ru

Этот фильм Эльдара Рязанова — сатира на советские трудовые коллективы. Сотрудники гаражного кооператива "Фауна" обсуждают насущные вопросы. Однако, когда речь заходит о строительстве скоростного шоссе на территории гаражей, обстановка сильно накаляется. Собрание превращается в настоящую потасовку. Этот фильм станет отличным способом поднять настроение и окунуться в атмосферу СССР конца 1970-х годов.

"Берегись автомобиля", 1966 г.

6 советских комедий, которые навсегда останутся в памяти. Фото © "Берегись автомобиля", режиссёр Эльдар Рязанов, сценарист Эльдар Рязанов / Kinopoisk.ru

"Берегись автомобиля" рассказывает историю Юрия Деточкина, который ведёт двойную жизнь. Для всех он застенчивый страховой агент и увлечённый театральный актёр, но по-настоящему борец за справедливость. Юрий угоняет автомобили у безнаказанных преступников и продаёт их, а полученные деньги направляет на благотворительность. Однако жизнь меняется, когда на его след выходит следователь, который играет в том же театре, что и Деточкин. Какая участь ждёт нашего героя и как он сможет избежать наказания?..

Если вы хотите окунуться в атмосферу золотой эпохи советского кино, то эти комедийные шедевры точно не оставят вас равнодушными. Удивительно, каким талантом нужно обладать, чтобы создать что-то настолько гениальное, что смешило зрителей тогда и продолжает вызывать улыбку сейчас.

Авторы Сергей Трофимов