"Движение первых" запустило новый сезон Всероссийского проекта "Благо твори". Как сообщает пресс-служба организации, в нём участвуют взрослое и молодое поколения, которые занимаются волонтёрской и социально значимой деятельностью.

В течение месяца в запуске проекта примут участие свыше 500 тысяч человек, среди которых индивидуальные участники, семьи и волонтёрские отряды. "Первые" по всей стране будут собирать макулатуру и пластиковые крышки для переработки. Сам проект продлится до конца текущего года и будет включать тематические акции, обучение, а также профориентацию.

"В этом году наши мероприятия пройдут по ключевым направлениям: совершение социально значимых дел и установка волонтёрских рекордов, марафон непрерывных волонтёрских активностей для продвинутых волонтёров, медицинское волонтёрство, оказание помощи в сфере экологии и защиты животных, а также видеокурсы, настольные игры, экскурсии. Особое внимание уделим семейному волонтёрству, которое в прошлом году нашло широкую поддержку у участников движения", — рассказал председатель правления "Первых" Григорий Гуров.

Всех участников проекта также пригласили включиться в уникальный трек "Волонтёрские рекорды первых". Это соревнование между волонтёрами, в рамках которого участники проекта "Благо твори" смогут ставить себе добровольческие цели, достигать рекордных показателей и делиться достижениями друг с другом. Участники будут регулярно получать задания по теме месяца. До конца года волонтёров ждут экологические, патриотические, культурные, социальные, зоологические, образовательные, медицинские и кибердисциплины.