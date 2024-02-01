Путин спел гимн России с детьми на съезде "Движения первых"

Президент РФ Владимир Путин с детьми исполнил гимн нашей страны в ходе съезда Российского движения детей и молодёжи "Движение первых" на выставке-форуме "Россия". Стоя в окружении членов движения, глава государства исполнил композицию, по очереди поднося микрофон к стоящим на сцене подросткам.

Напомним, сегодня Владимир Путин в четвёртый раз посетил выставку-форум "Россия" на московской ВДНХ, где выступил на съезде общероссийского движения детей и молодёжи "Движение первых". Также глава государства проведёт совещание на тему создаваемой в нашей стране сети современных межвузовских кампусов мирового уровня.