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1 февраля, 14:14

Путин спел гимн России с детьми на съезде "Движения первых"

Президент РФ Владимир Путин с детьми исполнил гимн нашей страны в ходе съезда Российского движения детей и молодёжи "Движение первых" на выставке-форуме "Россия". Стоя в окружении членов движения, глава государства исполнил композицию, по очереди поднося микрофон к стоящим на сцене подросткам.

Путин спел гимн России с детьми на съезде "Движения первых" в Москве. Видео © LIFE

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Напомним, сегодня Владимир Путин в четвёртый раз посетил выставку-форум "Россия" на московской ВДНХ, где выступил на съезде общероссийского движения детей и молодёжи "Движение первых". Также глава государства проведёт совещание на тему создаваемой в нашей стране сети современных межвузовских кампусов мирового уровня.

Обложка ©

LIFE / Павел Баранов

Матвей Константинов
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