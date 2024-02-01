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1 февраля, 13:12

ВЦИОМ: 93% членов "Движения первых" посоветовали бы друзьям вступить в него

Большинство (93%) членов "Движения первых" посоветовали бы друзьям присоединиться к объединению. Об этом говорится в результатах опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Второй съезд "Движения первых". Видео © Telegram / Движение Первых

На заседании съезда движения, который начался в конце января, участники обсудили итоги работы в 2023 году и поделились результатами социологических исследований. Выяснилось, что порядка 67% несовершеннолетних в возрасте от 6 до 18 лет и 60% их родителей знают о деятельности организации. При этом 74% взрослых относятся к созданию движения положительно.

Путин: Ключевой смысл "Движения первых" — помочь детям найти свой жизненный путь
Путин: Ключевой смысл "Движения первых" — помочь детям найти свой жизненный путь

Напомним, что "Движение первых" было образовано по личному распоряжению президента России Владимира Путина. Деятельность движения направлена на организацию досуга, создание возможностей для всестороннего развития и самореализации, а также профессиональную ориентацию детей. Вступить в движение можно с шести лет. Участниками могут быть несовершеннолетние, учащиеся по программам начального общего, основного общего, среднего профессионального и высшего образования. Первый съезд движения прошёл в декабре 2022 года в Доме молодёжи в Москве.

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Telegram / Движение Первых

Никита Осипов
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