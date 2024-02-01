ВЦИОМ: 93% членов "Движения первых" посоветовали бы друзьям вступить в него

Большинство (93%) членов "Движения первых" посоветовали бы друзьям присоединиться к объединению. Об этом говорится в результатах опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Второй съезд "Движения первых". Видео © Telegram / Движение Первых

На заседании съезда движения, который начался в конце января, участники обсудили итоги работы в 2023 году и поделились результатами социологических исследований. Выяснилось, что порядка 67% несовершеннолетних в возрасте от 6 до 18 лет и 60% их родителей знают о деятельности организации. При этом 74% взрослых относятся к созданию движения положительно.