В Москве стартовал второй съезд "Движения первых"

В Москве на выставке "Россия" на ВДНХ стартовал второй съезд общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи "Движение первых".

"Съезд "Движения первых" собрал 3000 участников из всех регионов России. Мы определим приоритетные направления нашей работы, обсудим развитие самоуправления в движении и сформируем федеральный Совет первых", — заявил председатель правления движения Григорий Гуров.

Он отметил, что одной из ключевых тем съезда станет увеличение возраста участников-обучающихся до 25 лет. По его словам, это поможет расширить рамки воспитательного пространства, которое создаёт движение, а также позволит безболезненно перейти школьникам и студентам со СПО (среднее профессиональное образование) в университетскую жизнь.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова во время церемонии открытия отметила, что на съезде участникам предстоит не только подвести итоги, но и определить приоритеты. Также она рассказала, что скоро будет создана детская дирекция Всемирного фестиваля молодёжи, которая откроется через месяц в Сочи, и поблагодарила участников за работу в местах летнего отдыха.

"Президент на выставке ВДНХ дал старт Году семьи, и "Движение первых" стояло у истоков этого Года. Я желаю вам успехов. Мы очень на вас рассчитываем. Вы первые, и вы должны быть в движении", — заключила Голикова.