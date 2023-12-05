Путин рассказал активистам "Движения первых", как его в детстве ставили в угол
Президент Владимир Путин поделился воспоминанием из детства на заседании наблюдательного совета российского движения детей и молодёжи "Движение первых", которое российский лидер проводит во вторник, 5 декабря, на территории центра знаний "Машук" в Пятигорске.
Российский лидер сразу оговорился, что речь идёт о такой интимной, по его словам, вещи, как наказание.
"Помню, как мама поставила меня в угол, уже не помню за что, и в течение какого-то времени грозно смотрела на меня и спрашивала: "Ты будешь прощения просить или нет?"<...> закончилось всё тем, что она начала меня целовать, вытащила из этого угла и этим вся история закончилась. Но вот как она это делала, это отдельный разговор", — с улыбкой произнёс президент.
Напомним, что "Движение первых" было образовано по личному распоряжению главы государства. Деятельность движения направлена на организацию досуга, создание возможностей для всестороннего развития и самореализации, а также профессиональную ориентацию детей. Вступить в движение можно с шести лет. Участниками могут быть несовершеннолетние, обучающиеся по программам начального общего, основного общего, среднего профессионального и высшего образования.