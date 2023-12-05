Путин рассказал активистам "Движения первых", как его в детстве ставили в угол

"Помню, как мама поставила меня в угол, уже не помню за что, и в течение какого-то времени грозно смотрела на меня и спрашивала: "Ты будешь прощения просить или нет?"<...> закончилось всё тем, что она начала меня целовать, вытащила из этого угла и этим вся история закончилась. Но вот как она это делала, это отдельный разговор", — с улыбкой произнёс президент.