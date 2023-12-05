Регион

Уведомления отключены

5 декабря, 15:49

Путин: Ключевой смысл "Движения первых" — помочь детям найти свой жизненный путь

Президент России Владимир Путин считает смыслом "Движения первых" помочь подрастающему поколению найти свой собственный путь в жизни. Заявление прозвучало на заседании наблюдательного совета российского движения детей и молодёжи, которое российский лидер проводит во вторник, 5 декабря, на территории центра знаний "Машук" в Пятигорске.

Путин — о ключевом смысле "Движения первых". Видео © Пресс-служба Кремля

"Ключевой смысл движения, повторю ещё раз, помочь детям, подросткам, молодым людям раскрыть свои способности, сильные стороны, найти свой собственный путь в жизни. И именно в этом залог успешного будущего нашей страны", — подчеркнул глава государства.

"Движение первых": Как в России перезагружают образование

"Движение первых": Как в России перезагружают образование

Напомним, что "Движение первых" было образовано по личному распоряжению главы государства. Деятельность движения направлена на организацию досуга, создание возможностей для всестороннего развития и самореализации, а также профессиональную ориентацию детей. Вступить в движение можно с шести лет. Участниками могут быть несовершеннолетние, обучающиеся по программам начального общего, основного общего, среднего профессионального и высшего образования.

Обложка ©

LIFE

Марина Калегина
  • Новости
  • Путин
  • Движение первых
  • Дети
  • Ставропольский край

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров