Участники заседания съезда "Движения первых" подвели итоги за 2023 год
Участники съезда "Движения первых". Обложка © ТАСС / Михаил Метцель
В лектории общества "Знание" состоялось заседание съезда "Движения первых", участие в котором приняло 980 человек. На мероприятие прибыли делегаты от 89 регионов страны, представители федерального совета "Первых", координационного совета и правления "Движения первых". В ходе встречи участники подвели итоги движения за минувший год, а также определили задачи на текущий.
Так, делегаты из регионов предложили разрешить дистанционный формат голосования в рамках федерального совета "Первых" и рассказали о порядке использования символики движения правлению. Кроме того, они обсудили вопрос передачи обязанности о решениях работы движения в регионах совету регионального отделения, призвали проводить региональные конференции для обсуждения предложений и высказались о необходимости организовывать первичные отделения в вузах. Также было предложено увеличить возраст "Первых" до 25 лет и утвердить короткое название организации. За изменения в Уставе положительно проголосовало 89% участников съезда.
"Это решение [об увеличении возрастного порога участников] поможет расширить рамки единого воспитательного пространства, которое создаёт "Движение первых", обеспечит эффективную профориентационную работу и возможность бесшовного перехода школьников и студентов СПО в университетскую жизнь", — заявил председатель правления движения Григорий Гуров.
В рамках встречи стало известно, что все поручения наблюдательного совета за прошлый год были выполнены. Участники съезда также отметили прогресс в формировании системы региональных, местных и первичных отделений движения. Всего за 2023 год было организовано 89 региональных отделений и координационных советов движения при главах областей. За год к "Первым" примкнуло более 4,7 миллиона человек.
Сам съезд продлится до 1 февраля этого года. В рамках мероприятия будут организованы различные мастер-классы, стратегические сессии и экскурсии по павильонам выставки-форума "Россия".
Ранее Лайф писал, что накануне в Москве на выставке "Россия" на ВДНХ стартовал второй съезд "Движения первых". Председатель правления движения Григорий Гуров отметил, что он собрал около трёх тысяч участников со всей России. Примечательно, что первая масштабная встреча участников "Первых" состоялась в декабре 2022 года.