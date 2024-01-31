Участники заседания съезда "Движения первых" подвели итоги за 2023 год

В лектории общества "Знание" состоялось заседание съезда "Движения первых", участие в котором приняло 980 человек. На мероприятие прибыли делегаты от 89 регионов страны, представители федерального совета "Первых", координационного совета и правления "Движения первых". В ходе встречи участники подвели итоги движения за минувший год, а также определили задачи на текущий.

Так, делегаты из регионов предложили разрешить дистанционный формат голосования в рамках федерального совета "Первых" и рассказали о порядке использования символики движения правлению. Кроме того, они обсудили вопрос передачи обязанности о решениях работы движения в регионах совету регионального отделения, призвали проводить региональные конференции для обсуждения предложений и высказались о необходимости организовывать первичные отделения в вузах. Также было предложено увеличить возраст "Первых" до 25 лет и утвердить короткое название организации. За изменения в Уставе положительно проголосовало 89% участников съезда.

"Это решение [об увеличении возрастного порога участников] поможет расширить рамки единого воспитательного пространства, которое создаёт "Движение первых", обеспечит эффективную профориентационную работу и возможность бесшовного перехода школьников и студентов СПО в университетскую жизнь", — заявил председатель правления движения Григорий Гуров.

В рамках встречи стало известно, что все поручения наблюдательного совета за прошлый год были выполнены. Участники съезда также отметили прогресс в формировании системы региональных, местных и первичных отделений движения. Всего за 2023 год было организовано 89 региональных отделений и координационных советов движения при главах областей. За год к "Первым" примкнуло более 4,7 миллиона человек.