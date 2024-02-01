Путин в четвёртый раз приехал на выставку-форум "Россия"
Президент РФ Владимир Путин в четвёртый раз приехал на выставку-форум "Россия" на ВДНХ в Москве. Там глава государства выступит на съезде общероссийского движения детей и молодёжи "Движение первых".
Кроме того, глава государства проведёт совещание на тему создаваемой в России сети современных межвузовских кампусов мирового уровня.
В предыдущий раз Путин посещал выставку "Россия" в начале прошлой недели. Тогда лидер РФ принял участие в торжественной церемонии открытия Года семьи, а также наградил победителей конкурсов "Это у нас семейное" и "Семья года". А до того глава государства бывал на выставке в конце прошлого года — в середине декабря он выступил с речью на съезде "Единой России", а в начале месяца вручал премию "Волонтёр года".
Также Лайф писал, что Путин предложил продлить работу выставки на летний период. В это время в Москву приезжает большое количество людей, которые захотят посетить мероприятие, отметил президент.
ТАСС / Сергей Фадеичев