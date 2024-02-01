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1 февраля, 12:47

Путин в четвёртый раз приехал на выставку-форум "Россия"

Президент РФ Владимир Путин в четвёртый раз приехал на выставку-форум "Россия" на ВДНХ в Москве. Там глава государства выступит на съезде общероссийского движения детей и молодёжи "Движение первых".

Кроме того, глава государства проведёт совещание на тему создаваемой в России сети современных межвузовских кампусов мирового уровня.

98% посетителей выставки "Россия" испытали чувство гордости
98% посетителей выставки "Россия" испытали чувство гордости

В предыдущий раз Путин посещал выставку "Россия" в начале прошлой недели. Тогда лидер РФ принял участие в торжественной церемонии открытия Года семьи, а также наградил победителей конкурсов "Это у нас семейное" и "Семья года". А до того глава государства бывал на выставке в конце прошлого года — в середине декабря он выступил с речью на съезде "Единой России", а в начале месяца вручал премию "Волонтёр года".

Также Лайф писал, что Путин предложил продлить работу выставки на летний период. В это время в Москву приезжает большое количество людей, которые захотят посетить мероприятие, отметил президент.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Фадеичев

Никита Никонов
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