Президент РФ Владимир Путин в четвёртый раз приехал на выставку-форум "Россия" на ВДНХ в Москве. Там глава государства выступит на съезде общероссийского движения детей и молодёжи "Движение первых".

Кроме того, глава государства проведёт совещание на тему создаваемой в России сети современных межвузовских кампусов мирового уровня.