Путин предложил продлить работу выставки "Россия" на лето
Президент РФ Владимир Путин предложил продлить работу Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ в Москве на летний период. Соответствующее заявление прозвучало в ходе встречи с главами муниципалитетов во вторник, 16 января.
"Жалко, конечно, что она закончится. Я ещё никому не говорил, честно могу сказать, я хочу коллег попросить хотя бы продлить, может быть, на летний период. Большое количество людей же приезжает в Москву, миллионы людей. С удовольствием придут", — подчеркнул глава государства.
Путин добавил, что выставка на ВДНХ — это удачный эксперимент, в ходе которого получилось показать, что сделано в России за последние десятилетия, какой путь прошла страна, какие задачи решала. Президент напомнил, что мероприятие уже посетили более четырёх миллионов человек, поэтому можно смело говорить, что выставка удалась.
Как сообщал Лайф, выставка "Россия" открылась на ВДНХ в Москве 4 ноября 2023 года. Побывать там и узнать о достижениях каждого из регионов РФ можно до 12 апреля 2024-го. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Путин уже дважды посетил форум: первый раз 4 декабря, а затем — 17 декабря. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отмечал, что российский лидер остался доволен.
ТАСС / Владимир Гердо