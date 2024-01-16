Путин предложил продлить работу выставки "Россия" на лето

Президент РФ Владимир Путин предложил продлить работу Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ в Москве на летний период. Соответствующее заявление прозвучало в ходе встречи с главами муниципалитетов во вторник, 16 января.

"Жалко, конечно, что она закончится. Я ещё никому не говорил, честно могу сказать, я хочу коллег попросить хотя бы продлить, может быть, на летний период. Большое количество людей же приезжает в Москву, миллионы людей. С удовольствием придут", — подчеркнул глава государства.