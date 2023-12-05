В Кремле сообщили, что Путин остался доволен после посещения выставки "Россия" на ВДНХ
Песков сообщил, что Путину понравилась выставка "Россия" на ВДНХ
Путин на выставке "Россия" на ВДНХ в Москве. Обложка © ТАСС / Красильников Станислав
Президенту РФ Владимиру Путину понравилась выставка "Россия", которая вот уже месяц работает на ВДНХ в Москве. Об этом рассказал журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Путину, безусловно, там понравилось, он живо интересовался теми павильонами, которые осмотрел. Конечно, физически невозможно за один приезд посмотреть всё. Но, действительно, то, что он успел посмотреть, — это очень интересно", — сказал Песков.
При этом Песков добавил, что сегодня многие предлагают сделать выставку постоянной, но пока таких планов нет, несмотря на то, что сама идея об этом "витает в воздухе".
Напомним, Владимир Путин посетил выставку "Россия" накануне. Президент прогулялся по павильонам, а также принял участие в церемонии награждения премии "Волонтёр года", которую вручил Наталье Аминевой из Воронежа.