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5 декабря, 09:01

В Кремле сообщили, что Путин остался доволен после посещения выставки "Россия" на ВДНХ

Песков сообщил, что Путину понравилась выставка "Россия" на ВДНХ

<p>Путин на выставке "Россия" на ВДНХ в Москве. Обложка © ТАСС / Красильников Станислав</p>

Путин на выставке "Россия" на ВДНХ в Москве. Обложка © ТАСС / Красильников Станислав

Президенту РФ Владимиру Путину понравилась выставка "Россия", которая вот уже месяц работает на ВДНХ в Москве. Об этом рассказал журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Путину, безусловно, там понравилось, он живо интересовался теми павильонами, которые осмотрел. Конечно, физически невозможно за один приезд посмотреть всё. Но, действительно, то, что он успел посмотреть, — это очень интересно", — сказал Песков.

При этом Песков добавил, что сегодня многие предлагают сделать выставку постоянной, но пока таких планов нет, несмотря на то, что сама идея об этом "витает в воздухе".

Путин посоветовал иностранным послам посетить выставку-форум "Россия" на ВДНХ

Путин посоветовал иностранным послам посетить выставку-форум "Россия" на ВДНХ

Напомним, Владимир Путин посетил выставку "Россия" накануне. Президент прогулялся по павильонам, а также принял участие в церемонии награждения премии "Волонтёр года", которую вручил Наталье Аминевой из Воронежа.

Александр Юнашев
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