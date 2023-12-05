В Кремле сообщили, что Путин остался доволен после посещения выставки "Россия" на ВДНХ

Президенту РФ Владимиру Путину понравилась выставка "Россия", которая вот уже месяц работает на ВДНХ в Москве. Об этом рассказал журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Путину, безусловно, там понравилось, он живо интересовался теми павильонами, которые осмотрел. Конечно, физически невозможно за один приезд посмотреть всё. Но, действительно, то, что он успел посмотреть, — это очень интересно", — сказал Песков.