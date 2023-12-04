Путин посоветовал иностранным послам посетить выставку-форум "Россия" на ВДНХ
Иностранным послам стоит посетить в РФ выставку-форум "Россия", чтобы увидеть, чем живёт страна. Такой совет дал президент Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот.
Глава государства попросил дипломатов отнестись с понимаем к тому, что церемонию пришлось немного сдвинуть, так как в первой половине дня он участвовал в публичных мероприятиях на выставке "Россия".
"Рекомендую найти пару часов вашего времени, съездить посмотреть [выставку], и вы сможете на наглядных примерах посмотреть, как развивается Россия, чем она живёт, — страна, в которой вам предстоит работать и прожить несколько лет", — сказал глава государства.
Как сообщал Лайф, Международная выставка-форум "Россия" открылась на ВДНХ в Москве 4 ноября. Только за первый день там побывали более 190 тысяч посетителей. Любой человек может посетить площадку до 12 апреля и почерпнуть информацию обо всех регионах России, а также их достижениях. Число гостей выставки уже превысило два миллиона человек. Президент РФ Владимир Путин сегодня впервые побывал на мероприятии.
ТАСС / POOL / Павел Бедняков