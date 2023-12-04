Путин посоветовал иностранным послам посетить выставку-форум "Россия" на ВДНХ

Иностранным послам стоит посетить в РФ выставку-форум "Россия", чтобы увидеть, чем живёт страна. Такой совет дал президент Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот.

Глава государства попросил дипломатов отнестись с понимаем к тому, что церемонию пришлось немного сдвинуть, так как в первой половине дня он участвовал в публичных мероприятиях на выставке "Россия".