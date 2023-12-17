Регион

Уведомления отключены

17 декабря, 12:32

Путин снова приехал на выставку "Россия"

Путин приехал на ВДНХ для участия в XXI съезде "Единой России"

Президент России Владимир Путин во второй раз приехал на выставку "Россия" на ВДНХ. Глава государства собирается принять участие в XXI съезде партии "Единая Россия", которая сегодня проходит на площадке выставки-форума.

Видео © T.me / zarubinreporter

А партии сообщили, что участники съезда "Единой России" поддержат выдвижение Владимира Путина кандидатом на выборах президента РФ в 2024 году, а также проведут ротацию руководящих органов. Первый зампред Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский рассказал, что с Путиным нашу страну ждёт свободное и независимое будущее.

Путин посоветовал иностранным послам посетить выставку-форум "Россия" на ВДНХ

Путин посоветовал иностранным послам посетить выставку-форум "Россия" на ВДНХ

Напомним, о намерении Путина баллотироваться на пост президента России в 2024 году стало известно 8 декабря. Его решение нашло отклик у многих чиновников, политиков и общественных деятелей, в числе которых председатель Совфеда Валентина Матвиенко, главврач Московской ГКБ № 52 Марьяна Лысенко, мэр Москвы Сергей Собянин, а также губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. При этом голосование впервые будет проходить в течение трёх дней подряд: 15, 16 и 17 марта следующего года.

Обложка ©

Kremlin

Андрей Бражников
  • Новости
  • Путин
  • вднх
  • Выставка "Россия"
  • Единая Россия
  • Политика России
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров