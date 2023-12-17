Путин снова приехал на выставку "Россия"

Президент России Владимир Путин во второй раз приехал на выставку "Россия" на ВДНХ. Глава государства собирается принять участие в XXI съезде партии "Единая Россия", которая сегодня проходит на площадке выставки-форума.

А партии сообщили, что участники съезда "Единой России" поддержат выдвижение Владимира Путина кандидатом на выборах президента РФ в 2024 году, а также проведут ротацию руководящих органов. Первый зампред Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский рассказал, что с Путиным нашу страну ждёт свободное и независимое будущее.