Путин снова приехал на выставку "Россия"
Путин приехал на ВДНХ для участия в XXI съезде "Единой России"
Президент России Владимир Путин во второй раз приехал на выставку "Россия" на ВДНХ. Глава государства собирается принять участие в XXI съезде партии "Единая Россия", которая сегодня проходит на площадке выставки-форума.
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А партии сообщили, что участники съезда "Единой России" поддержат выдвижение Владимира Путина кандидатом на выборах президента РФ в 2024 году, а также проведут ротацию руководящих органов. Первый зампред Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский рассказал, что с Путиным нашу страну ждёт свободное и независимое будущее.
Напомним, о намерении Путина баллотироваться на пост президента России в 2024 году стало известно 8 декабря. Его решение нашло отклик у многих чиновников, политиков и общественных деятелей, в числе которых председатель Совфеда Валентина Матвиенко, главврач Московской ГКБ № 52 Марьяна Лысенко, мэр Москвы Сергей Собянин, а также губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. При этом голосование впервые будет проходить в течение трёх дней подряд: 15, 16 и 17 марта следующего года.
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