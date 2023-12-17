Депутат Боярский: Мы очень хотим, чтобы Путин вёл нас к нашим новым победам

Первый зампред Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский заявил, что с Владимиром Путиным нашу страну ждёт свободное и независимое будущее. Он отметил, что партия "Единая Россия" на съезде подтвердит свою поддержку президенту.

"Именно Владимир Путин по праву заслуживает быть капитаном корабля под названием "Россия". Мы очень хотим, чтобы он и дальше вёл нас через все тернии внешней политики, внутренних угроз, к нашим новым победам. Чтобы Россия продолжала свой независимый и гордый путь", — сказал он на полях XXI съезда "Единой России".