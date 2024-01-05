Четырёхмиллионному гостю выставки "Россия" подарили путёвку в Сочи

Четырёхмиллионный посетитель Международной выставки-форума "Россия", которая проходит на ВДНХ в Москве, получил специальный приз — сертификат на посещение лучших виноделен страны и туристическую поездку к морю в Сочи. Счастливым обладателем подарков стала Дарья Молодцова, приехавшая в столицу из Тулы вместе с супругом Владимиром и друзьями.

Четырёхмиллионному гостю выставки "Россия" подарили тур в Краснодарский край. Видео © Telegram / Россия. Поехали!

"Я даже не знаю, что сказать. Это не передать словами. Мы ехали на выставку спонтанно. Это невероятно, мы очень рады — это прекрасный новогодний подарок", — поделилась впечатлениями Дарья.

Для Дарьи с Владимиром и их друзей Министерство сельского хозяйства организовало экскурсию по мультимедийной выставке "Путь зерна" и экспозиции "Есть своё!" в павильоне № 51. Гости также продегустировали блюда, приготовленные из отечественных продуктов.

А трёхмиллионным посетителем выставки "Россия" стал Алексей Козырев из Барнаула. Вместе с супругой он выиграл открытку с поздравлением и подписью Владимира Путина. Также семье вручили сертификат на поездку на космодром Восточный.