Выставка "Россия" установила очередной рекорд посещаемости в новом году
В Москве 3 января выставку-форум "Россия" посетили 156 тысяч человек
Посетители выставки "Россия" в Москве. Обложка © Евгений Биятов / Фотохост-агентство РИА "Новости"
На выставке-форуме "Россия" побит рекорд посещаемости и установлен новый. Гостями выставки в первый рабочий день в новом году стали 156 тысяч человек. Об этом сообщила пресс-служба организации.
Выставка "Россия" вновь открылась 3 января после двух технических дней, во время которых специалисты обновляли экспозиции и готовились к встрече гостей. Посетителей ждала специальная новогодняя программа. Так, например, в павильоне № 2 "СБЕР" можно было присоединиться к мастер-классу по созданию новогоднего мультфильма — ребята создавали персонажей, прорабатывали их характеры и диалоги, а затем создавали анимацию на мультстанке для покадровой съёмки. Также на выставке состоялись парад Дедов Морозов и концерт от VK, где выступили Тося Чайкина и DJ Грув.
Вместе с этим много людей побывали в павильонах на ВДНХ и 31 декабря. В тот день выставку "Россия" посетили свыше 120 тысяч человек.
"Всего за первые два месяца работы выставку "Россия" посетили почти 4 млн человек", — пояснили в пресс-службе.
Напомним, выставка "Россия" открылась на ВДНХ в Москве 4 ноября 2023 года. Побывать там и узнать о достижениях каждого из регионов РФ можно до 12 апреля 2024-го. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. За первые два месяца работы на выставку "Россия" пришли уже более трёх с половиной миллионов человек. Сам Путин уже дважды посетил форум: первый раз 4 декабря, а затем — 17 декабря. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отмечал, что российский лидер остался доволен.