Выставка "Россия" установила очередной рекорд посещаемости в новом году

На выставке-форуме "Россия" побит рекорд посещаемости и установлен новый. Гостями выставки в первый рабочий день в новом году стали 156 тысяч человек. Об этом сообщила пресс-служба организации.











Выставка "Россия" вновь открылась 3 января после двух технических дней, во время которых специалисты обновляли экспозиции и готовились к встрече гостей. Посетителей ждала специальная новогодняя программа. Так, например, в павильоне № 2 "СБЕР" можно было присоединиться к мастер-классу по созданию новогоднего мультфильма — ребята создавали персонажей, прорабатывали их характеры и диалоги, а затем создавали анимацию на мультстанке для покадровой съёмки. Также на выставке состоялись парад Дедов Морозов и концерт от VK, где выступили Тося Чайкина и DJ Грув.

Вместе с этим много людей побывали в павильонах на ВДНХ и 31 декабря. В тот день выставку "Россия" посетили свыше 120 тысяч человек.