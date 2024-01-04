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4 января, 09:17

Выставка "Россия" установила очередной рекорд посещаемости в новом году

В Москве 3 января выставку-форум "Россия" посетили 156 тысяч человек

Посетители выставки "Россия" в Москве. Обложка © Евгений Биятов / Фотохост-агентство РИА "Новости"

Посетители выставки "Россия" в Москве. Обложка © Евгений Биятов / Фотохост-агентство РИА "Новости"

На выставке-форуме "Россия" побит рекорд посещаемости и установлен новый. Гостями выставки в первый рабочий день в новом году стали 156 тысяч человек. Об этом сообщила пресс-служба организации.

  • Посетители выставки "Россия" в Москве. Фото © Евгений Биятов / Фотохост-агентство РИА "Новости"
    Посетители выставки "Россия" в Москве. Фото © Евгений Биятов / Фотохост-агентство РИА "Новости"
  • Посетители выставки "Россия" в Москве. Фото © Евгений Биятов / Фотохост-агентство РИА "Новости"
    Посетители выставки "Россия" в Москве. Фото © Евгений Биятов / Фотохост-агентство РИА "Новости"
  • Посетители выставки "Россия" в Москве. Фото © Евгений Биятов / Фотохост-агентство РИА "Новости"
    Посетители выставки "Россия" в Москве. Фото © Евгений Биятов / Фотохост-агентство РИА "Новости"
  • Посетители выставки "Россия" в Москве. Фото © Евгений Биятов / Фотохост-агентство РИА "Новости"
    Посетители выставки "Россия" в Москве. Фото © Евгений Биятов / Фотохост-агентство РИА "Новости"
  • Посетители выставки "Россия" в Москве. Фото © Евгений Биятов / Фотохост-агентство РИА "Новости"
    Посетители выставки "Россия" в Москве. Фото © Евгений Биятов / Фотохост-агентство РИА "Новости"

Посетители выставки "Россия" в Москве. Фото © Евгений Биятов / Фотохост-агентство РИА "Новости"

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Выставка "Россия" вновь открылась 3 января после двух технических дней, во время которых специалисты обновляли экспозиции и готовились к встрече гостей. Посетителей ждала специальная новогодняя программа. Так, например, в павильоне № 2 "СБЕР" можно было присоединиться к мастер-классу по созданию новогоднего мультфильма — ребята создавали персонажей, прорабатывали их характеры и диалоги, а затем создавали анимацию на мультстанке для покадровой съёмки. Также на выставке состоялись парад Дедов Морозов и концерт от VK, где выступили Тося Чайкина и DJ Грув.

Вместе с этим много людей побывали в павильонах на ВДНХ и 31 декабря. В тот день выставку "Россия" посетили свыше 120 тысяч человек.

"Всего за первые два месяца работы выставку "Россия" посетили почти 4 млн человек", — пояснили в пресс-службе.

На выставке "Россия" назвали сразу две Молодёжные столицы РФ – 2024
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Напомним, выставка "Россия" открылась на ВДНХ в Москве 4 ноября 2023 года. Побывать там и узнать о достижениях каждого из регионов РФ можно до 12 апреля 2024-го. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. За первые два месяца работы на выставку "Россия" пришли уже более трёх с половиной миллионов человек. Сам Путин уже дважды посетил форум: первый раз 4 декабря, а затем — 17 декабря. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отмечал, что российский лидер остался доволен.

Дарья Нарыкова
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