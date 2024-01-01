Новый год на выставке "Россия" встретили свыше 120 тысяч человек со всей страны

Новогодние мероприятия 31 декабря на Международной выставке-форуме "Россия" посетили более 120 тысяч человек со всей страны. Примечательно, что для них куранты в честь праздника били 11 раз — по числу часовых поясов в РФ. Гостями выставки стали в том числе участники спецоперации и их близкие, причём многие из них планировали поездку заранее.

Встреча Нового года на Международной выставке-форуме "Россия". Фото © Кирилл Зыков / Фотохост-агентство РИА "Новости"

Со сцены звучали слова благодарности героям: бойцам СВО и врачам, работающим бок о бок с Вооружёнными силами РФ. На протяжении всей новогодней программы посетителям выставки помогали волонтёры.

Встреча Нового года на Международной выставке-форуме "Россия". Фото © Владимир Астапкович / Фотохост-агентство РИА "Новости"

Отметим, что наступивший 2024-й объявлен российским лидером Владимиром Путиным Годом семьи. На этом и сделали акцент организаторы выставки при подготовке новогодних мероприятий. Так, для семей были организованы шествия Дедов Морозов и различные конкурсы возле главной уличной сцены "России".

Новогодняя подсветка главной арки ВДНХ. Фото © Кирилл Зыков / Фотохост-агентство РИА "Новости"