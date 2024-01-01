Новый год на выставке "Россия" встретили свыше 120 тысяч человек со всей страны
Встреча Нового года на Международной выставке-форуме "Россия". Обложка © Кирилл Зыков / Фотохост-агентство РИА "Новости"
Новогодние мероприятия 31 декабря на Международной выставке-форуме "Россия" посетили более 120 тысяч человек со всей страны. Примечательно, что для них куранты в честь праздника били 11 раз — по числу часовых поясов в РФ. Гостями выставки стали в том числе участники спецоперации и их близкие, причём многие из них планировали поездку заранее.
Встреча Нового года на Международной выставке-форуме "Россия". Фото © Кирилл Зыков / Фотохост-агентство РИА "Новости"
Со сцены звучали слова благодарности героям: бойцам СВО и врачам, работающим бок о бок с Вооружёнными силами РФ. На протяжении всей новогодней программы посетителям выставки помогали волонтёры.
Встреча Нового года на Международной выставке-форуме "Россия". Фото © Владимир Астапкович / Фотохост-агентство РИА "Новости"
Отметим, что наступивший 2024-й объявлен российским лидером Владимиром Путиным Годом семьи. На этом и сделали акцент организаторы выставки при подготовке новогодних мероприятий. Так, для семей были организованы шествия Дедов Морозов и различные конкурсы возле главной уличной сцены "России".
Новогодняя подсветка главной арки ВДНХ. Фото © Кирилл Зыков / Фотохост-агентство РИА "Новости"
Гости форума побывали в павильонах, где представлены достижения регионов и всех отраслей страны. Их встречали любимые герои сказок, среди которых Снегурочка, Емеля, Щелкунчик и Морозко. В павильоне "Мир цифры" состоялся новогодний утренник, а в "Ново-Простоквашине" открылась резиденция Деда Мороза и запущена серия мастер-классов по выпеканию рождественского хлеба.
Напомним, выставка "Россия" открылась на ВДНХ в Москве 4 ноября 2023 года. Побывать там и узнать о достижениях каждого из регионов РФ можно до 12 апреля 2024-го. За первые два месяца работы на выставку "Россия" пришли уже более трёх с половиной миллионов человек. Сам Путин уже дважды посетил форум: первый раз 4 декабря, а затем — 17 декабря. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отмечал, что российский лидер остался доволен.