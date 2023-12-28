Россияне назвали топ-3 главных культурных события года в стране
Kp.ru: Почти половина россиян считает выставку "Россия" главным событием года
Почти половина россиян (48%) назвали главным культурным событием года Международную выставку-форум "Россия", которая проводится на ВДНХ в Москве. Об этом свидетельствуют данные опроса сайта kp.ru, в котором приняли участие 6,6 тысячи человек.
Второе место по важности, по мнению соотечественников, занимает история олимпийского чемпиона Романа Костомарова, который лишился конечностей, но при этом благодаря своей мужественности и упорству снова смог встать на лёд. За это событие проголосовали 44% респондентов. Третье место получил фильм Клима Шипенко "Вызов". Ленту сочли самым важным культурным событием года 11% опрошенных.
Как сообщал Лайф, выставка "Россия" открылась на ВДНХ в Москве 4 ноября 2023 года. Побывать там и узнать о достижениях каждого из регионов РФ можно до 12 апреля 2024-го. Президент России Владимир Путин уже дважды посетил выставку: первый раз 4 декабря, а затем — 17 декабря. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отмечал, что российский лидер остался доволен.
ТАСС / Артём Геодакян