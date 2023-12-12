Чувство гордости испытали 97% посетителей выставки "Россия", показал опрос

Абсолютное большинство посетителей Международной выставки-форума "Россия" признались, что она вызывает у них чувство гордости. Об этом рассказал директор Центра социологии высшего образования Института образования НИУ ВШЭ Иван Груздев.

"Девять из десяти опрошенных сказали, что они узнали на выставке для себя что-то новое, 97% отметили, что представленные на выставке достижения заставляют гордиться Россией", — поделился результатами исследования Груздев.

Высоко оценили содержание выставки 85% опрошенных, а качество мероприятий на ней отметили 87%. Больше половины гостей признавались, что впечатления от увиденного на выставке превзошли ожидания. Чаще такой ответ, по словам Груздева, давали женщины. Их, кстати, и в целом оказалось больше среди тех, кто согласился пройти анкетирование, — 65%.

Также гостям задавали вопрос о будущем российской молодёжи, на что подавляющее большинство респондентов (93%) отвечали, что у юных россиян есть все возможности для раскрытия своего потенциала.

По словам Груздева, опрос среди посетителей форума последние три недели проводили студенты Высшей школы экономики (ВШЭ). Он добавил, что от заполнения анкеты почти никто не отказывался.