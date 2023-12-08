"Больше, чем население Новосибирска": Названо число посетителей выставки "Россия" со дня открытия

Более двух миллионов человек посетили Международную выставку-форум "Россия" за месяц работы. Об этом сообщается в телеграм-канале площадки.

"За месяц выставку "Россия" посетило более двух миллионов человек — это почти на четверть больше, чем население Новосибирска. Всего для экспозиций задействовали более 90 тысяч квадратных метров территории ВДНХ — на этой площади могло бы поместиться как минимум 12 футбольных полей", — говорится в сообщении.