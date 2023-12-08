"Больше, чем население Новосибирска": Названо число посетителей выставки "Россия" со дня открытия
Выставку-форум "Россия" за месяц работы посетило более двух миллионов человек
Более двух миллионов человек посетили Международную выставку-форум "Россия" за месяц работы. Об этом сообщается в телеграм-канале площадки.
Первый день работы выставки-форума "Россия". Видео © LIFE
"За месяц выставку "Россия" посетило более двух миллионов человек — это почти на четверть больше, чем население Новосибирска. Всего для экспозиций задействовали более 90 тысяч квадратных метров территории ВДНХ — на этой площади могло бы поместиться как минимум 12 футбольных полей", — говорится в сообщении.
Там добавили, что гости успели приобрести более 14 тонн товаров на ярмарке в рамках выставки. Как пояснили в пресс-службе "России", это число сопоставимо с массой четырёх небольших слонов.
Напомним, Международная выставка "Россия" открылась на ВДНХ в Москве 4 ноября. Только за первый день её посетило более 190 тысяч человек. Любой желающий может побывать там до 12 апреля и узнать о достижениях каждого из российских регионов. Президент РФ Владимир Путин посетил выставку "Россия" 4 декабря. Лидер РФ прогулялся по павильонам, а также принял участие в церемонии награждения премии "Волонтёр года", которую вручил Наталье Аминевой из Воронежа. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин остался доволен выставкой.
ТАСС / Артём Геодакян