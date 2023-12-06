Послы из дружественных стран посетили выставку "Россия" на ВДНХ
"Единая Россия" провела экскурсию по выставке "Россия" на ВДНХ для послов дружественных стран. Фото © t.me / Единая Россия. Официально
Представители партии "Единая Россия" провели экскурсию по Международной выставке "Россия" на ВДНХ для послов дружественных стран. Об этом говорится в телеграм-канале фракции.
"Единая Россия" провела экскурсию по выставке "Россия" на ВДНХ для послов дружественных стран. Фото © t.me / Единая Россия. Официально
Мероприятие состоялось в рамках неофициального заседания "Клуба друзей России", который основала партия. В числе посетителей выставки оказались представители Алжира, Белоруссии, Бразилии, Венесуэлы, Вьетнама, Египта, Китая, Кубы, Монголии, Никарагуа и ЮАР.
"Очень важен вопрос продвижения контактов в таком гуманитарном, если хотите, измерении. Именно для этого и было организовано сегодняшнее мероприятие", — пояснил зампредседателя комиссии генсовета партии по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом сенатор Андрей Климов.
Ранее президент РФ Владимир Путин посетил выставку "Россия" в Москве. Политик прогулялся по павильонам, а также принял участие в церемонии награждения премии "Волонтёр года", которую вручил Наталье Аминевой из Воронежа.