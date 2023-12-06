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Послы из дружественных стран посетили выставку "Россия" на ВДНХ

6 декабря, 15:48
<p>"Единая Россия" провела экскурсию по выставке "Россия" на ВДНХ для послов дружественных стран. Фото © t.me / <a href="https://t.me/er_molnia/9387?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Единая Россия. Официально</a></p>

"Единая Россия" провела экскурсию по выставке "Россия" на ВДНХ для послов дружественных стран. Фото © t.me / Единая Россия. Официально

Представители партии "Единая Россия" провели экскурсию по Международной выставке "Россия" на ВДНХ для послов дружественных стран. Об этом говорится в телеграм-канале фракции.

"Единая Россия" провела экскурсию по выставке "Россия" на ВДНХ для послов дружественных стран. Фото © t.me / Единая Россия. Официально

"Единая Россия" провела экскурсию по выставке "Россия" на ВДНХ для послов дружественных стран. Фото © t.me / Единая Россия. Официально

Мероприятие состоялось в рамках неофициального заседания "Клуба друзей России", который основала партия. В числе посетителей выставки оказались представители Алжира, Белоруссии, Бразилии, Венесуэлы, Вьетнама, Египта, Китая, Кубы, Монголии, Никарагуа и ЮАР.

"Очень важен вопрос продвижения контактов в таком гуманитарном, если хотите, измерении. Именно для этого и было организовано сегодняшнее мероприятие", — пояснил зампредседателя комиссии генсовета партии по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом сенатор Андрей Климов.

Мишустин в ходе лекции на форуме "Россия" пообещал рост ВВП на 3% по итогам года

Мишустин в ходе лекции на форуме "Россия" пообещал рост ВВП на 3% по итогам года

Ранее президент РФ Владимир Путин посетил выставку "Россия" в Москве. Политик прогулялся по павильонам, а также принял участие в церемонии награждения премии "Волонтёр года", которую вручил Наталье Аминевой из Воронежа.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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