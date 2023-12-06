Мишустин в ходе лекции на форуме "Россия" пообещал рост ВВП на 3% по итогам года 6 декабря, 15:24 Kremlin.ru

Запад пытался лишить Россию доступа к технологиям с помощью санкций, но Москве удалось преодолеть все трудности и поставить российскую экономику на инновационный путь развития. Об этом сказал глава правительства Михаил Мишустин, выступая с лекцией "Создаём будущее сегодня" в лектории Российского общества "Знание" на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.

"Сегодня нам пытаются закрыть доступ к технологиям. И я говорю даже не о каких-то передовых разработках — развитии космоса или водородном двигателе. Речь о простых вещах — средствах связи, лекарствах, возможности получать информацию и элементарных научных исследованиях", — объяснил политик.

Он напомнил, что принятые ООН после Второй мировой войны нормы перестали работать и западные страны прибегают к незаконным методам в борьбе с конкурентами. Мишустин уверен, что драйвером роста экономики РФ станут инновации и цифровые технологии. Россия уже взяла курс на дальнейшее развитие.

Премьер-министр подчеркнул, что рост ВВП в октябре в годовом выражении достиг 5%, а по итогам года ожидается порядка 3%. Рост производства в обрабатывающей промышленности составил 9,5% уже этой осенью, а безработица вновь оказалась в два раза ниже европейских показателей, добавил Мишустин.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что показатели ВВП в РФ в 2023 году могут увеличиться и достигнуть 3%. При этом в Европе показатели падают, отметил глава государства.

Авторы Татьяна Миссуми