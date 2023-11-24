Эксперты ЭИСИ: Гордиться страной — неотъемлемая черта российского общества

23 ноября на площадке пресс-центра МИА "Россия сегодня" состоялся круглый стол Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) "Россия: почему мы гордимся нашей страной?". Чувство гордости за свою страну — это неотъемлемая черта российского общества в целом.

Феномен гордости россиян регулярно исследуют социологи. Об этом в начале дискуссии рассказала модератор круглого стола, руководитель департамента региональных программ ЭИСИ, член Общественной палаты РФ Дарья Кислицына.

"Девять из десяти граждан говорят, что им важно гордиться страной. Это неотъемлемая часть нашего мировоззрения. Быть гражданином России — значит гордиться своей страной. Гордость за Родину складывается из многих аспектов: истории, культуры, технических достижений, военной мощи и, конечно, это гордость за президента. Гордость — это консолидирующая общество тема, имеющая и эмоциональную базу, и рациональную", — добавила модератор.

Круглый стол на тему гордости за свою страну не случайно прошёл на площадке выставки-форума "Россия" на ВДНХ. Выставка — это масштабное олицетворение того, что именно вызывает у россиян чувство гордости. Это подтверждают и данные социологов, которые изучили настроение посетителей форума. Подробнее рассказал Виктор Потуремский, директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР):

"86% посетителей выставки говорят, что она превзошла все ожидания. 97% посетителей выставки-форума "Россия" оценивают её положительно. Большой интерес к выставке сохраняется: 79% опрошенных готовы посетить выставку повторно. Ключевые эмоции, которые испытывают посетители выставки, — гордость, интерес, восторг, радость, любопытство. При этом гордость — доминирующая эмоция. Что это за гордость? Это гордость за страну, за президента, за наши достижения. Гордость, что страна так развивается, несмотря на тяжёлую политическую обстановку в мире, что всё идёт на развитие будущего, что страна не стоит на месте".

Многие масштабные проекты страны, которые называют проектами века, также вызывают чувство гордости, ведь они это чувство подтверждают. Одни из самых значимых проектов России перечислил Александр Асафов, политолог, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов:

"Мы хотим гордиться нашей страной. Социология даёт ответ: мы хотим жить в великой стране. Гордость за страну очень важна. Основанием для гордости является принадлежность к достижениям. Этот запрос общества — важная составная часть нашей личности. Люди выделяют масштабные вещи — то, что превратилось из мечты в реальность: Крымский мост, космодром Восточный, чемпионат мира по футболу в 2018 году, газопровод "Сила Сибири", Sukhoi Superjet 100. В России были реализованы не менее значимые проекты и в других сферах: платёжная система "Мир", Пушкинская карта. Все эти проекты и ещё сотни других проектов создают гордость за страну, которая нас консолидирует, вселяет в нас уверенность, что мы на правильной стороне истории".

А самые масштабные, в первую очередь строительные, проекты сегодня реализуются в новых регионах. В некоторых населённых пунктах фактически с нуля выстраивается вся инфраструктура, причём восстанавливается буквально "всем миром", ведь участвуют в этой глобальной стройке все регионы России.

"Это стройка XXI века: практически полное восстановление городов, социальной, транспортной инфраструктуры. Каждый субъект нашей страны взял шефство над тем или иным населённым пунктом возвращённых регионов. Качество жизни новых граждан России уже гораздо лучше, чем при Украине. Новые регионы — серьёзный вызов для новой генерации управленцев. В новые регионы отбираются лучшие кадры и практики. Люди осознанно едут туда передавать свой опыт и знания, чтобы ускорить интеграцию новых регионов", — подчеркнул сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ, завкафедрой журналистики и массовых коммуникаций Херсонского государственного университета Александр Малькевич.

Развитие любого государства невозможно без развития науки и технологии, и Россия в этом направлении шагнула очень далеко, попутно вкладываясь и в фундаментальную, и в прикладную науку. Подробнее об этом рассказал Александр Мажуга, первый заместитель председателя Комитета Государственной думы РФ по науке и высшему образованию:

"Наши учёные работают на самом высоком уровне, молодые люди видят перспективу развития своей карьеры в науке. Большая часть стран в мире не уделяет внимания фундаментальной науке, потому что это дорого и не сразу приносит результат. Это повод для гордости, что наша страна уделяет внимание фундаментальной науке. У нас есть Сибирский кольцевой источник фотонов — очень яркое, мощное рентгеновское излучение. У нас строится отечественный коллайдер. Есть источник нейтронов ПИК. Всё это даст приоритет нашему государству с точки зрения научно-технологического развития".

Россия как страна, которая первой "шагнула" в космос, у многих до сих пор с этим и ассоциируется. Подкрепляют эту ассоциацию и современные отраслевые достижения, рассказал Олег Мансуров, руководитель космической компании SR Space.

"Любая частная инициатива, особенно в космосе, в атомной энергетике, базируется в том числе на государственном участии. Частный космос возможен как решение государственных задач прикладного характера. Например, один из важнейших проектов — атомный космический буксир — реализуется за счёт задела, который есть по ядерным технологиям. Также идёт проектирование новой космической станции. Космос — один из ключевых фундаментов нашей жизни, он не является чем-то далёким, ведь сложно представить свою жизнь без геоданных, например. Мы можем создавать вещи с нуля. Всё это делают наши люди. Человекоцентричность позволяет нам достигать побед", — пояснил Мансуров.

Ещё одна отрасль, в которой России нет равных, — атомная. Об этом рассказал Пётр Зеленов, заместитель генерального директора по развитию и международному бизнесу АО "Наука и инновации" ГК "Росатом":

"Атомная отрасль — одна из краеугольных отраслей российской экономики, она демонстрирует серьёзные заделы на будущее с точки зрения технологий, оборонной способности страны. Стоит отметить и нашу ядерную медицину, которая позволяет купировать многие болезни. Ещё авиационная отрасль: мы занимаемся импортозамещением в научном дивизионе. Мы освоили десятки компонентов и не собираемся останавливаться", — указал он.

Ещё один фактор гордости за страну сформировался в прошлом веке, но поддерживается до сих пор. Речь про военную мощь нашей страны.

"Когда мы говорим про достижения в оборонной сфере, нужно понимать, что многое зависит от идеологии страны, промышленной политики. Мы с гордостью вспоминаем достижения советского периода, когда были созданы образцы, не только не уступающие западным, но и превосходящие. У нас и сейчас есть идеология, направленная на суверенитет, на создание мощной армии и флота. У нас начали строиться атомные подводные лодки четвёртого поколения, стратегические атомные ракетоносцы — высочайшие достижения науки и техники. Мы развиваем собственное радиоэлектронное оборудование, собственные двигатели для самолётов", — добавил Александр Спиридонов, заместитель председателя Комитета Госдумы по промышленности и торговле.

Все достижения, все крупные проекты последних десятилетий были бы невозможны без целенаправленной поддержки государства — и в первую очередь со стороны президента Владимира Путина. По словам Алексея Мартынова, директора Института новейших государств, доцента Финансового университета при Правительстве РФ, самые масштабные проекты, развитие целых отраслей, в том числе совершенно новых, были либо поддержаны, либо инициированы президентом.

"Достижения нашей страны связаны с фигурой президента Владимира Путина, его поддержкой, волей. Многие решения принимаются по его поручениям. Он всегда готов поддержать смелые и амбициозные идеи, в том числе молодых исследователей, предпринимателей и управленцев, но и сам задаёт стране цели и задачи, масштаб и прорывной характер которых вдохновляют людей быть частью происходящих изменений", — подчеркнул эксперт.

В завершение дискуссии эксперты отметили: гордость за свою Родину складывается из многих аспектов, но один из самых важных — это, конечно, сами люди и само российское общество.