Аналитики ВЦИОМа подсчитали, сколько россиян стараются всегда ходить на выборы

Большинство россиян (свыше 85%) заявляют, что они в той или иной степени готовы ходить на выборы и участвовать в голосовании. Об этом сообщил руководитель департамента политических исследований Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Михаил Мамонов.

"Порядка 63% россиян заявляют о том, что они либо всегда ходят на выборы, либо стараются ходить, когда такая возможность есть. Есть ещё группа неустойчивого участия — это 24%. Таким образом, порядка 87% опрошенных заявляют о том, что они в той или иной степени готовы и допускают участие в выборах", — сказал он в ходе круглого стола ЭИСИ на тему "Выборы в России: важно, честно и удобно".

Мамонов также сообщил, что за последние три года значительно выросла доля граждан, которые заявляют о доверии результатам выборов. Если в 2020 году такого мнения придерживались 46% россиян, то сегодня уже 61%. Параллельно же сокращается число тех, кто не доверяет итогам голосования (50% против 33%). Кроме того, представитель ВЦИОМа подчеркнул, что избиратели активно поддерживают новации последнего времени, а именно дистанционное электронное голосование и трёхдневное голосование. В пользу последнего высказались 74% опрошенных, а в поддержку ДЭГ — 60%.