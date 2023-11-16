НОМ назвал требование к выборам в России, которое является безусловным

Легитимность электорального процесса — безусловное требование к любым выборам в России. Таким мнением поделилась в четверг, 16 ноября, исполнительный директор ассоциации "Независимый общественный мониторинг" (НОМ) Алёна Булгакова в ходе круглого стола ЭИСИ, посвящённого выборам в нашей стране.

"Легитимность электорального процесса — безусловное требование к любым выборам в России, и это требование соблюдается. В России создана эффективная, прозрачная и надёжная система волеизъявления граждан", — отметила она.