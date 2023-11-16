НОМ назвал требование к выборам в России, которое является безусловным
Эксперт Булгакова: Легитимность — безусловное требование к любым выборам в РФ
Легитимность электорального процесса — безусловное требование к любым выборам в России. Таким мнением поделилась в четверг, 16 ноября, исполнительный директор ассоциации "Независимый общественный мониторинг" (НОМ) Алёна Булгакова в ходе круглого стола ЭИСИ, посвящённого выборам в нашей стране.
"Легитимность электорального процесса — безусловное требование к любым выборам в России, и это требование соблюдается. В России создана эффективная, прозрачная и надёжная система волеизъявления граждан", — отметила она.
Сентябрьские выборы, по словам Булгаковой, доказали, что российская избирательная система гарантирует проведение свободного волеизъявления граждан и прозрачность всех выборных процедур. Эксперт напомнила, что голосование и подсчёт голосов на участках контролировали больше 183 тысяч наблюдателей.
Напомним, что накануне президент России Владимир Путин заявил, что честные и открытые выборы в России являются важным критерием для сохранения внутриполитической стабильности страны. В то же время глава государства предупредил, что любые попытки вмешательства в ход избирательных процессов, происходящих на территории России, будут пресекаться. Кроме того, российский лидер поблагодарил членов избиркомов из новых регионов за смелость и верность нашей стране.
Агентство "Москва" / Артур Новосильцев