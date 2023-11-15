Путин отметил существенный рост доверия людей к выборам в России

Доверие россиян к выборам в стране значительно повысилось. Такое мнение выразил глава государства Владимир Путин. При этом он добавил, что необходимо продолжать работать над совершенствованием избирательной системы.

"Использование избирательными комиссиями современных стандартов позволило добиться существенного роста доверия и к выборам, и к самой избирательной системе. Это фиксируют все социологические исследования", — отметил он в ходе встречи с представителями избирательных комиссий.