Путин отметил существенный рост доверия людей к выборам в России
Путин: Современные стандарты при голосовании помогли росту доверия к выборам в РФ
Доверие россиян к выборам в стране значительно повысилось. Такое мнение выразил глава государства Владимир Путин. При этом он добавил, что необходимо продолжать работать над совершенствованием избирательной системы.
"Использование избирательными комиссиями современных стандартов позволило добиться существенного роста доверия и к выборам, и к самой избирательной системе. Это фиксируют все социологические исследования", — отметил он в ходе встречи с представителями избирательных комиссий.
Президент напомнил, что по итогам единого дня голосования в 2020 году 60% россиян в ходе опроса ВЦИОМа сообщили, что доверяют результатам голосования. А в сентябре 2022-го 69% респондентов подчёркивали, что выборы в их регионе прошли честно.
Как сообщал Лайф, президентские выборы в России должны пройти в марте 2024 года. ЦИК неформально уже приступила к подготовке кампании. А дату проведения голосования в декабре определит Совфед. Между тем Путин, который согласно принятым поправкам к Конституции РФ может в следующем году баллотироваться на пятый срок, пока не принимал никаких решений насчёт выдвижения.