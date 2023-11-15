Регион

Уведомления отключены

15 ноября, 15:23

Путин поблагодарил членов избиркомов новых регионов за смелость и верность РФ

Российский лидер Владимир Путин поблагодарил членов избиркомов новых регионов РФ за смелость и верность стране. Президент также указал на то, что порой им приходится трудно.

"Хорошо понимаю, что всем, кто работает в избирательных комиссиях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, приходится трудно. Я хочу просто от себя, от страны сердечно вас поблагодарить, сказать вам спасибо за смелость и верность России", — сказал глава государства в ходе встречи с представителями избиркомов.

Путин пообещал пресекать любые попытки вмешательства в российские выборы

Путин пообещал пресекать любые попытки вмешательства в российские выборы

В ходе этой встречи Путин также подчеркнул, что честные выборы важны для сохранения внутриполитической стабильности. По его словам, применение камер видеонаблюдения на выборах — мера, которая нигде в мире не используется так широко, как в России.

Обложка ©

Kremlin.ru

Никита Осипов
  • Новости
  • Путин
  • Политика России
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров