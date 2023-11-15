Путин поблагодарил членов избиркомов новых регионов за смелость и верность РФ

Российский лидер Владимир Путин поблагодарил членов избиркомов новых регионов РФ за смелость и верность стране. Президент также указал на то, что порой им приходится трудно.

"Хорошо понимаю, что всем, кто работает в избирательных комиссиях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, приходится трудно. Я хочу просто от себя, от страны сердечно вас поблагодарить, сказать вам спасибо за смелость и верность России", — сказал глава государства в ходе встречи с представителями избиркомов.