Эксперты ЭИСИ: Традиционная семья — основа российской цивилизации

Внимание к институту семьи в России становится одной из идеологических линий государства. К такому выводу пришли участники круглого стола ЭИСИ "Семейные ценности и ценность семьи", который состоялся в четверг, 19 октября на площадке пресс-центра МИА «"Россия сегодня". Если рассматривать нашу страну как уникальную цивилизацию, то традиционная российская семья — её основа, убеждены эксперты.

"Институт семьи проходит проверку на прочность во всем мире. В нашей стране он прошел серьезные испытания в 90-е, когда многие ценности были подзабыты. Это стало проявляться в потере нравственных ориентиров и нарастании признаков отчуждения между государством и обществом. Серьёзные внешние и внутренние вызовы, которые возникли перед страной, требуют возвращения к традиционным ценностям. Сделать это без опоры на семью практически невозможно", —убеждён модератор круглого стола, управляющий директора ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом Фирдус Алиев.

Интересам российских семей, защите традиционных ценностей уделяется всё больше внимания. Например, платформа "Россия — страна возможностей" запустила конкурс "Это у нас семейное" — проект, который президент Владимир Путин назвал самым народным проектом платформы. Главная задача этого конкурса, со слов организаторов, состоит в том, чтобы объединить семьи общими полезными делами.

"Это хорошая возможность провести время вместе, это пространство межпоколенческого сближения. Для детей и молодёжи это возможность узнать своих родителей с новой стороны, найти с ними много общего и стать ближе друг к другу, а для родителей — погрузиться в мир современных подростков", — заявил в ходе круглого стола директор по коммуникациям АНО "Россия — страна возможностей" Сергей Коляда.

Повышенное внимание к вопросам семей — это ответ на реальный запрос россиян. О том, что в российском обществе семья — это ключевая ценность, свидетельствуют социологические исследования.

"Семья определяет самовосприятие, пространство самореализации, категорию счастья для человека, уверенности в завтрашнем дне. Для абсолютного большинства россиян, для 98% опрошенных являются важными отношения в семье. Для 66% респондентов самым главным в идеальной семье является взаимопонимание, взаимоуважение и забота друг о друге — это определяет счастье в семье", — рассказал руководитель Департамента политических исследований ВЦИОМ Михаил Мамонов.

Традиционные семейные ценности лежат в основе российского государства. Каждая национальность, каждая традиционная конфессия – приверженцы семейных ценностей.

"Традиции для нашей страны – это не пустой звук. Из поколения в поколение в каждой семье воспитываются дети, которым передаются эти знания, взгляды, образ мышления. Но сегодня эти истины во многих западных странах ставятся под сомнение или прямо отвергаются. Новая западная «нормальность» не для жителей России. Именно поэтому тема сохранения традиций, защиты семейных ценностей стала для россиян особенно важна", — пояснила генеральный директор АНО «Институт региональных проблем» Наталья Линдигрин.