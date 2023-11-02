Эксперт ЭИСИ: Сила России — в равноправии её народов

Сила России проявляется в равноправии проживающих на её территории народов. Таким мнением поделился в четверг, 2 ноября, политолог, кандидат исторических наук Александр Рудаков в ходе круглого стола ЭИСИ.

Он отметил, что Российская цивилизация находится в одной весовой категории как с цивилизацией Запада, так и с великими цивилизациями Востока — китайской, индийской, персидской, арабской.

"Устойчивость России всегда была обусловлена тем, что цивилизационное строительство было задачей не только государствообразующего народа, но и всех основных религиозных и этнокультурных групп — православных, мусульман, буддистов, иудеев, представителей славянских, тюркских, кавказских, угро-финских народов, народов Севера и Сибири. Российская цивилизация всегда проявляла и описывала себя как "симфония народов", "семья семей", — отметил политолог.

Рудаков добавил, что народы России в полной мере осознали возможности и выгоду от совместного участия в цивилизационном строительстве. Так, в нашей — никогда не было деления на народы "первого" и "второго" сорта, а межнациональные отношения никогда не строились по принципам иерархии и подчинения, как это до сих пор происходит на Западе.