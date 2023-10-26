Эксперты ЭИСИ обсудили роль "российского вопроса" на зарубежных выборах

В последнее время политика во многих странах стала меняться, избиратели устали от украинской темы и предпочтение отдают политикам с менее рьяной антироссийской позицией. Основные примеры привёл в начале круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) "Российская карта" на зарубежных выборах – 2023" Павел Данилин — доцент Финансового университета при Правительстве РФ, директор Центра политического анализа, член Общественной палаты города Москвы.

"В Словакии свой выбор сделали, и этот выбор отнюдь не в пользу союза Украины. Роберт Фицо прямо говорит, что его не интересует Украина в составе Евросоюза. В Польше же русофобская политика властей привела к поражению партии "Право и справедливость". Народ выступил против политики, которая проводилась до этого. Мы видели, как знамя России поднималось во время переворотов в Африке, ведь наше знамя — символ борьбы с колониализмом. Страны, которые видят, что, теряя свой суверенитет, государства и народы надеются на какие-то плюсы, обычно не получают вообще ничего. Они платят за то, чтобы ими управляли", — напомнил Данилин.

Запад в целом переживает системный кризис. Видно тотальное разочарование в действующих политиках и мейнстримных политических партиях и поиск им альтернативы. Об этом рассказал Владимир Шаповалов, председатель Совета по профессиональному образованию Российской ассоциации политической науки и более подробно остановился на ситуации в Польше.

"Тема России была на выборах в Польше ключевой. Обвинение лидера "Гражданской платформы" Дональда Туска в отношении связи с Россией стало основной темой предвыборной кампании правящей партии "Право и справедливость". Дональд Туск в свою очередь в ходе избирательной кампании заявлял о своей "твёрдой антироссийской позиции". Ярая русофобия, радикальная позиция партии "Право и справедливость" и её практические действия не получили поддержки населения. И более умеренная антироссийская позиция "Гражданской платформы" встретила большую поддержку. Польша по-прежнему занимает антироссийскую позицию, но наблюдается усталость общества от этой позиции и от поддержки Украины", — указал он.

Перевесила чаша весов в пользу России и на парламентских выборах в немецких землях Гессен и Бавария, где проживает четвёртая часть населения всей Германии. Там правящая партия потерпела разгромное поражение, а преуспела та, которую раньше считали чуть ли не маргинальной, отметил Илья Казаков, социолог Лаборатории новых технологий ЭИСИ.

"Правящая партия СДПГ потерпела на них разгромное поражение. Её худший за всю историю участия партии в выборах в этих землях. Итог "Зелёных" в обеих землях — самая большая потеря голосов по сравнению с прошлыми выборами. Ранее считающаяся маргинальной "Альтернатива для Германии", напротив, серьёзно преуспевает. Попытки её оппонентов прицепить ей ярлык "агентов Путина" уже не работают. Сама партия и её избиратели, судя по всему, также не видят ничего предосудительного в совпадении своих позиций с российскими. Им трудно не согласиться с тем, что накачка Украины оружием не ускорит, а затянет конфликт; санкции не должны быть направлены против обычных граждан; любой отказ от экономического сотрудничества и дипломатии в конечном счёте ведёт в тупик", — резюмировал эксперт.

Ещё один показательный пример демонстрирует Словакия, где коалиционное правительство во главе с Робертом Фицо уже заявило о том, что не будет оказывать военную помощь Украине, а направит силы на решение проблем Словакии в первую очередь. Подробнее об этом рассказал политолог, член экспертного клуба "Дигория" Евгений Кисляков.

"Коалиционное правительство во главе с Робертом Фицо в Словакии сформировано. Его можно назвать пророссийским. Фицо никогда не был антироссийским политиком, он выступал против санкций, которые вводит Евросоюз против России. Он всегда был сторонником интересов Словакии. Победа Фицо была предопределена его ориентацией на внутренние словацкие проблемы. "Российский вопрос" во внутриполитических событиях Словакии играет большую роль. Фицо обвиняли в пророссийской риторике и называли его "агентом Кремля", "вторым Орбаном". Фицо уже заявил, что не будет поддерживать антироссийские санкции, если они будут вредить Словакии. Украинская история надоедает гражданам Европы. Они выбирают тех политиков, которые отстаивают национальные интересы", — рассуждает участник круглого стола.

Тем не менее не всё так однозначно в странах Латинской Америке, рассказывает Глеб Кузнецов, руководитель Экспертного совета ЭИСИ. По его словам, напрямую за Россию там никто не выступает, но при этом придерживается лояльных России взглядов.

"Если говорить про Аргентину, то да, Милей говорил, что в мире есть зло. И это зло персонифицировано в Китае, России, Иране. Поэтому Аргентине входить в блоки вроде БРИКС с такими странами, как Россия, Китай или Бразилия, нельзя. И что нужно сотрудничать со странами Запада. Но это даже не десятка тезисов аргентинской избирательной кампании. Так что нет смысла говорить, что Милей выступал против России, а аргентинцы увидели этот коварный замысел и проголосовали против него. Скорее, аргентинцы испугались крайнего радикализма как в политике, так и в общественной жизни. В других латиноамериканских странах никто за Россию не выступает, но при этом придерживается лояльных России взглядов", — добавил эксперт.

С тем, что нет ярко выраженных антироссийских и пророссийских политиков, согласен и Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга "Минченко консалтинг".

"По сути, нет антироссийских или пророссийских политиков. Правый консерватор, сторонник традиционных ценностей — далеко не факт, что сторонник России. В целом негативный образ России не конкретизирован, просто "русские исторически плохие, они зло, без объяснения". Также у некоторых есть идея, которую качают для европейского рынка, что Россия — это азиатская страна, которая никогда не придёт к европейским ценностям. Ещё один тезис "Россия — бензоколонка с ракетами" в последнее время ослаб, потому что очевидна переориентация России на другие внешние рынки ещё и по продовольствию, энергоносителям, удобрениями", — пояснил Минченко.