Новый премьер Словакии пообещал проводить независимую внешнюю политику
Новый премьер-министр Словакии Роберт Фицо пообещал вести независимую внешнюю политику. Об этом он заявил в ходе церемонии назначения избранного по итогам выборов правительства.
"Будете слышать от правительства суверенный голос Словакии, будете видеть суверенную внешнюю политику, будете видеть профессиональную работу", — сказал Фицо.
Он отметил, что предыдущая власть закрывала глаза на многие проблемы страны. Фицо пообещал, что его кабмин будет проводить конструктивную работу.
Лайф писал, на внеочередных парламентских выборах в Словакии победила левоцентристская партия "Направление — социальная демократия". Лидер политсилы Роберт Фицо был премьер-министром республики в 2006–2010 и 2012–2018 годах. Он ориентировался на взаимовыгодные отношения с Россией и несколько раз встречался с президентом РФ. В Кремле отреагировали на победу партии Фицо на выборах, отметив, что в Европе называют "пророссийским" каждого чиновника, который отстаивает суверенитет своей страны.
ТАСС / EPA / JAKUB GAVLAK