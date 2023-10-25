Новый премьер Словакии пообещал проводить независимую внешнюю политику

Новый премьер-министр Словакии Роберт Фицо пообещал вести независимую внешнюю политику. Об этом он заявил в ходе церемонии назначения избранного по итогам выборов правительства.

"Будете слышать от правительства суверенный голос Словакии, будете видеть суверенную внешнюю политику, будете видеть профессиональную работу", — сказал Фицо.