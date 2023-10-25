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25 октября, 16:12

Новый премьер Словакии пообещал проводить независимую внешнюю политику

Новый премьер-министр Словакии Роберт Фицо пообещал вести независимую внешнюю политику. Об этом он заявил в ходе церемонии назначения избранного по итогам выборов правительства.

"Будете слышать от правительства суверенный голос Словакии, будете видеть суверенную внешнюю политику, будете видеть профессиональную работу", сказал Фицо.

Он отметил, что предыдущая власть закрывала глаза на многие проблемы страны. Фицо пообещал, что его кабмин будет проводить конструктивную работу.

"Его унизили": В Словакии объяснили антиукраинскую позицию нового премьера Фицо

"Его унизили": В Словакии объяснили антиукраинскую позицию нового премьера Фицо

Лайф писал, на внеочередных парламентских выборах в Словакии победила левоцентристская партия "Направление — социальная демократия". Лидер политсилы Роберт Фицо был премьер-министром республики в 2006–2010 и 2012–2018 годах. Он ориентировался на взаимовыгодные отношения с Россией и несколько раз встречался с президентом РФ. В Кремле отреагировали на победу партии Фицо на выборах, отметив, что в Европе называют "пророссийским" каждого чиновника, который отстаивает суверенитет своей страны.

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ТАСС / EPA / JAKUB GAVLAK

Александра Мышляева
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