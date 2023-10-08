Польский политолог Рональд Ласецкий беспощадно разрушил мечты западных политиков о развале России. В статье для Myśl Polska он объяснил, почему этим желаниям не суждено сбыться.

"В последнее время в польской журналистике много пишут о колониальном характере России и о её возможной "внутренней деколонизации", то есть о развале РФ. Последнее, конечно, лишь бред ослеплённых ненавистью русофобов", — заметил Ласецкий.

Чтобы обосновать своё мнение, он обратился к истории, напомнив, что Российская империя в 1914 году охватывала шестую часть всей Земли. Он обратил внимание на то, что расширение страны назвать колониальными нельзя, поскольку этот термин подразумевает насильственную оккупацию территорий.

"Большинство территориальных приобретений Москвы не носили такого характера", — разъяснил политолог.