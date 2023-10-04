В США рассказали, что приближает победу России

По словам Риттера, сейчас у российских военных есть стратегическое преимущество, а США "остались в очень плохом положении". Он также считает, что Киев мог спасти много жизней, если бы не слушал Вашингтон. На сегодняшний день, убеждён экс-разведчик, украинская армия, которая не может выдержать натиска россиян, находится на грани краха.