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Опубликовано 4 октября 2023, 18:55

В США рассказали, что приближает победу России

Экс-разведчик Риттер: ВС России, усовершенствовав оборону, приблизили победу

Усовершенствование обороны Вооружённых сил (ВС) России изменило ход конфликта на Украине, приблизив победу Москвы. Таким мнением поделился бывший американский разведчик Скотт Риттер.

"Усовершенствованием обороны и увеличением производства вооружения Россия изменила ход конфликта на Украине", — сказал он в интервью YouTube-каналу RealTruthTalk.

По словам Риттера, сейчас у российских военных есть стратегическое преимущество, а США "остались в очень плохом положении". Он также считает, что Киев мог спасти много жизней, если бы не слушал Вашингтон. На сегодняшний день, убеждён экс-разведчик, украинская армия, которая не может выдержать натиска россиян, находится на грани краха.

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Ранее Риттер заявил, что Запад скоро сольёт Владимира Зеленского после череды его провалов, включая крах украинской армии на фронте. Он также подчеркнул, что киевский режим "бесполезен", так как уже полностью изжил себя.

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ТАСС / Александр Полегенько

Наталья Исакова
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