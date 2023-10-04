Российские военные вернули контроль над островами в устье Днепра

Российские военные вернули контроль над херсонскими островами в устье Днепра и на выходе в Днепровский залив после наводнения из-за разрушения Каховской ГЭС. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на командиров подразделений бригады береговой обороны группировки войск "Днепр".

"Нашими острова контролируются абсолютно все, если брать с точки зрения визуального контроля, и больше 90% островов, которые есть, контролируются нашими людьми, находящимися там", — рассказал командир взвода с позывным Курск.

Он добавил, что ВСУ каждый день пытаются прорваться на острова и левый берег Днепра. Они посылают группы диверсантов, проводят радиоэлектронную разведку, пытаются найти слабые места.