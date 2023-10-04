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Опубликовано 4 октября 2023, 17:51
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Российские военные вернули контроль над островами в устье Днепра

РИАН: ВС РФ вернули полный контроль над херсонскими островами в устье Днепра

Российские военные вернули контроль над херсонскими островами в устье Днепра и на выходе в Днепровский залив после наводнения из-за разрушения Каховской ГЭС. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на командиров подразделений бригады береговой обороны группировки войск "Днепр".

"Нашими острова контролируются абсолютно все, если брать с точки зрения визуального контроля, и больше 90% островов, которые есть, контролируются нашими людьми, находящимися там", — рассказал командир взвода с позывным Курск.

Он добавил, что ВСУ каждый день пытаются прорваться на острова и левый берег Днепра. Они посылают группы диверсантов, проводят радиоэлектронную разведку, пытаются найти слабые места.

Заместитель командира взвода с позывным Бегемот в свою очередь заявил, что находящиеся в этом районе бойцы ведут круглосуточное наблюдение. По его словам, там очень хорошая слышимость, поэтому обнаружить украинские лодки ночью не так уж сложно.

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Напомним, 6 июня в результате обстрела ВСУ была разрушена дамба Каховской ГЭС. Это привело к тому, что затопленными оказались 35 населённых пунктов Херсонской области, в том числе Новая Каховка. Из-за случившегося погибло 57 человек. МЧС оценило ущерб от инцидента в 1,2 миллиарда рублей. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в конце августа заявил о почти полной ликвидации последствий разрушения Каховской ГЭС. Также он рассказал о начале проектных работ по восстановлению ГЭС.

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ТАСС / Александр Река

Никита Никонов
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