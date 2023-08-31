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31 августа, 02:23

Сальдо сообщил о начале проектных работ по восстановлению Каховской ГЭС

<p>Каховская ГЭС после разрушения. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов</p>

Каховская ГЭС после разрушения. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Проектные работы по восстановлению Каховской ГЭС, разрушенной в результате украинской атаки, уже начались. Об этом рассказал РИА "Новости" врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

"Я думаю, что, сколько бы ни понадобилось бы средств [на восстановление], это экономически целесообразный проект и он будет окуплен. Поэтому здесь дело не в средствах, а в желании и целесообразности. Намерения такие есть, и планы уже проектируются", — рассказал Сальдо.

Сальдо заявил о почти полной ликвидации последствий разрушения Каховской ГЭС

Сальдо заявил о почти полной ликвидации последствий разрушения Каховской ГЭС

Напомним, 6 июня после обстрела ВСУ дамба Каховской ГЭС оказалась разрушена, в результате затопило 35 населённых пунктов Херсонской области, в том числе Новую Каховку. Трагедия унесла жизнь 57 человек. МЧС оценило ущерб от катастрофы в 1,2 миллиарда рублей. Ранее Сальдо констатировал, что из-за ЧП Каховского водохранилища фактически больше нет.

Оксана Попова
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