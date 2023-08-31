Сальдо сообщил о начале проектных работ по восстановлению Каховской ГЭС

"Я думаю, что, сколько бы ни понадобилось бы средств [на восстановление], это экономически целесообразный проект и он будет окуплен. Поэтому здесь дело не в средствах, а в желании и целесообразности. Намерения такие есть, и планы уже проектируются", — рассказал Сальдо.