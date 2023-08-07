Число погибших при прорыве дамбы Каховской ГЭС выросло до 57. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

"Найдены тела ещё двух погибших при прорыве ГЭС, таким образом, число погибших выросло до 57 человек", — сказали там.