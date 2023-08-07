Число погибших при прорыве дамбы Каховской ГЭС выросло до 57
Найдены тела ещё двух жертв прорыва Каховской ГЭС, число погибших выросло до 57
Число погибших при прорыве дамбы Каховской ГЭС выросло до 57. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
"Найдены тела ещё двух погибших при прорыве ГЭС, таким образом, число погибших выросло до 57 человек", — сказали там.
По последним данным, подтопленными остаются почти 1,5 тысячи жилых домов, вода ушла из 21,5 тысячи построек. Кроме того, в зоне ЧП оказались 16 кладбищ и более 160 социальных объектов.
Напомним, 6 июня в результате обстрела со стороны ВСУ разрушилась дамба Каховской ГЭС. Затоплены оказались 35 населённых пунктов Херсонской области, в том числе и Новая Каховка. По данным МЧС, теракт нанёс ущерб в 1,2 миллиарда рублей. Как отмечал врио губернатора региона Владимир Сальдо, Каховского водохранилища фактически больше не существует.
ТАСС / МЧС России