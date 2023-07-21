В Крыму намерены взыскать с Украины сумму ущерба за подрыв дамбы Каховской ГЭС
Константинов: Ущерб от прорыва дамбы Каховской ГЭС добавят в иск к Украине
Крым добавит стоимость компенсации ущерба, который был нанесён республике разрушением дамбы Каховской ГЭС, в иск к Украине из-за водной блокады. Об этом в личном телеграм-канале сообщил глава Крымского парламента Владимир Константинов.
"Работа по оценке ущерба, нанесённого Украиной Крыму в результате водной блокады, продолжается. <...> В ущерб, нанесённый водному хозяйству Крыма, мы также планируем включить урон от разрушения в результате обстрелов ВСУ дамбы Каховской ГЭС", — сказано в сообщении политика.
Ранее Арбитражный суд Крыма принял иск о взыскании 152 миллиардов рублей с Украины за водную блокаду полуострова. Позднее Константинов заявил, что сумма компенсации превысит один триллион рублей.
ТАСС / Алексей Коновалов