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Опубликовано 21 июля 2023, 12:19
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В Крыму намерены взыскать с Украины сумму ущерба за подрыв дамбы Каховской ГЭС

Константинов: Ущерб от прорыва дамбы Каховской ГЭС добавят в иск к Украине

Крым добавит стоимость компенсации ущерба, который был нанесён республике разрушением дамбы Каховской ГЭС, в иск к Украине из-за водной блокады. Об этом в личном телеграм-канале сообщил глава Крымского парламента Владимир Константинов.

"Работа по оценке ущерба, нанесённого Украиной Крыму в результате водной блокады, продолжается. <...> В ущерб, нанесённый водному хозяйству Крыма, мы также планируем включить урон от разрушения в результате обстрелов ВСУ дамбы Каховской ГЭС", сказано в сообщении политика.

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Ранее Арбитражный суд Крыма принял иск о взыскании 152 миллиардов рублей с Украины за водную блокаду полуострова. Позднее Константинов заявил, что сумма компенсации превысит один триллион рублей.

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ТАСС / Алексей Коновалов

Юрий Лысенко
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