В Крыму намерены взыскать с Украины сумму ущерба за подрыв дамбы Каховской ГЭС

Крым добавит стоимость компенсации ущерба, который был нанесён республике разрушением дамбы Каховской ГЭС, в иск к Украине из-за водной блокады. Об этом в личном телеграм-канале сообщил глава Крымского парламента Владимир Константинов.

"Работа по оценке ущерба, нанесённого Украиной Крыму в результате водной блокады, продолжается. <...> В ущерб, нанесённый водному хозяйству Крыма, мы также планируем включить урон от разрушения в результате обстрелов ВСУ дамбы Каховской ГЭС", — сказано в сообщении политика.