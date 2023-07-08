Константинов: Сумма иска к Киеву по водной блокаде Крыма превысит 1 трлн рублей

Сумма иска к Украине в связи с водной блокадой Крыма составит более одного триллиона рублей, сообщил телеканалу "Крым 24" председатель Государственного совета республики Владимир Константинов. В неё войдут требования коммерческих и общественных организаций, а также убытки, установленные по итогам экспертиз.

"Мы начали с водной блокады, вывели подтверждённый документами ущерб бюджета Республики Крым. Это 152,2 млрд рублей. Это не касается предпринимателей, общественных организаций и так далее. Будет разбирательство, должна быть запрошена экспертиза по разным ведомствам. Конечно, этот иск вырастет и превысит цифру 1 триллион рублей, мы это уже понимаем, дальше — продуктовая блокада и так далее", — сказал Константинов.

Он добавил, что также предстоит провести экспертизу и оценить ущерб Крыму из-за подрыва Каховской ГЭС, террористического акта на Крымском мосту и других диверсионных актов Украины.