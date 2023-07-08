Константинов: Сумма иска к Киеву по водной блокаде Крыма превысит 1 трлн рублей
Сумма иска к Украине в связи с водной блокадой Крыма составит более одного триллиона рублей, сообщил телеканалу "Крым 24" председатель Государственного совета республики Владимир Константинов. В неё войдут требования коммерческих и общественных организаций, а также убытки, установленные по итогам экспертиз.
"Мы начали с водной блокады, вывели подтверждённый документами ущерб бюджета Республики Крым. Это 152,2 млрд рублей. Это не касается предпринимателей, общественных организаций и так далее. Будет разбирательство, должна быть запрошена экспертиза по разным ведомствам. Конечно, этот иск вырастет и превысит цифру 1 триллион рублей, мы это уже понимаем, дальше — продуктовая блокада и так далее", — сказал Константинов.
Он добавил, что также предстоит провести экспертизу и оценить ущерб Крыму из-за подрыва Каховской ГЭС, террористического акта на Крымском мосту и других диверсионных актов Украины.
Напомним, ранее Арбитражный суд Крыма принял иск о взыскании 152 миллиардов рублей с Украины за водную блокаду. По словам Константинова, когда завершится спецоперация, Запад тут же выставит России счёт за причинённый бывшей украинской территории ущерб от боевых действий, сделав это условием снятия санкций, поэтому нужно быть готовыми представить урон, который нанесла Крыму Украина.
ТАСС / Сергей Мальгавко