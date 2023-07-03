Суд Крыма принял иск о взыскании 152 млрд рублей с Украины за водную блокаду

Крым намерен получить с Украины свыше 152 миллиардов рублей за водную блокаду полуострова и нанесённый этим противозаконным действием ущерб. Об этом рассказал председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.

"Арбитражный суд Республики Крым зарегистрировал наш иск о взыскании с Украины ущерба из-за водной блокады полуострова. Объём наших претензий составляет более 152,2 миллиарда рублей", — написал он в телеграм-канале.

По словам Константинова, когда завершится спецоперация, Запад тут же выставит России счёт за причинённый бывшей украинской территории ущерб от боевых действий, сделав это условием снятия санкций. "Со своей стороны нам нужно быть готовыми представить ущерб, который нанесла Крыму Украина", — заключил чиновник.