Сальдо: Каховского водохранилища фактически больше нет

Каховское водохранилище спустя месяц после украинской диверсии на одноимённой ГЭС попросту перестало существовать. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

"Каховского водохранилища на сегодняшний день нет", — сказал Сальдо в эфире Первого канала.

К слову, ранее председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов публиковал фото обмелевшего водохранилища. Тогда он назвал снимки "Каховской пустыней".