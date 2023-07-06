Сальдо: Каховского водохранилища фактически больше нет
Каховское водохранилище спустя месяц после украинской диверсии на одноимённой ГЭС попросту перестало существовать. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
"Каховского водохранилища на сегодняшний день нет", — сказал Сальдо в эфире Первого канала.
К слову, ранее председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов публиковал фото обмелевшего водохранилища. Тогда он назвал снимки "Каховской пустыней".
Как сообщал Лайф, дамба Каховской ГЭС разрушилась 6 июня в результате обстрела со стороны ВСУ. Это вызвало подтопления в 35 населённых пунктах Херсонской области, в том числе и Новой Каховке. Согласно информации МЧС, ущерб от подрыва составляет 1,2 миллиарда рублей. По последним данным, в результате прорыва дамбы погибло 53 человека.
ТАСС / Алексей Коновалов