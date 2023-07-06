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6 июля, 06:31

Число погибших в результате прорыва дамбы Каховской ГЭС возросло до 53

Спасатели обнаружили тела ещё троих погибших в результате прорыва дамбы Каховской ГЭС. Таким образом, число жертв увеличилось до 53 человек, сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах. Также возросло количество госпитализированных.

"Найдены тела ещё троих погибших, общее число погибших достигло 53. Госпитализированы 139 человек", — сказал собеседник агентства.

Накануне была информация о 50 погибших и 137 пострадавших при прорыве дамбы Каховской ГЭС.

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Как сообщал Лайф, дамба Каховской ГЭС разрушилась 6 июня в результате обстрела со стороны ВСУ. Это вызвало подтопления в 35 населённых пунктах Херсонской области, в том числе и Новой Каховке. Согласно данным МЧС, ущерб от подрыва составляет 1,2 миллиарда рублей.

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ТАСС / AP

Иван Косицын
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