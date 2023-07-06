Число погибших в результате прорыва дамбы Каховской ГЭС возросло до 53

Спасатели обнаружили тела ещё троих погибших в результате прорыва дамбы Каховской ГЭС. Таким образом, число жертв увеличилось до 53 человек, сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах. Также возросло количество госпитализированных.