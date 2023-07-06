Число погибших в результате прорыва дамбы Каховской ГЭС возросло до 53
Спасатели обнаружили тела ещё троих погибших в результате прорыва дамбы Каховской ГЭС. Таким образом, число жертв увеличилось до 53 человек, сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах. Также возросло количество госпитализированных.
"Найдены тела ещё троих погибших, общее число погибших достигло 53. Госпитализированы 139 человек", — сказал собеседник агентства.
Накануне была информация о 50 погибших и 137 пострадавших при прорыве дамбы Каховской ГЭС.
Как сообщал Лайф, дамба Каховской ГЭС разрушилась 6 июня в результате обстрела со стороны ВСУ. Это вызвало подтопления в 35 населённых пунктах Херсонской области, в том числе и Новой Каховке. Согласно данным МЧС, ущерб от подрыва составляет 1,2 миллиарда рублей.
ТАСС / AP