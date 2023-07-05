Число погибших в результате прорыва дамбы Каховской ГЭС увеличилось до 50

Спасатели обнаружили тела ещё двоих погибших в результате прорыва дамбы Каховской ГЭС. Таким образом, число жертв выросло до 50 человек. Также увеличилось количество пострадавших, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Найдены ещё два тела. Число погибших составило 50, ещё 137 человек были госпитализированы", — сказал собеседник агентства.