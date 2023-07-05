Регион

Уведомления отключены

5 июля, 06:19
3073

Число погибших в результате прорыва дамбы Каховской ГЭС увеличилось до 50

Спасатели обнаружили тела ещё двоих погибших в результате прорыва дамбы Каховской ГЭС. Таким образом, число жертв выросло до 50 человек. Также увеличилось количество пострадавших, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Найдены ещё два тела. Число погибших составило 50, ещё 137 человек были госпитализированы", — сказал собеседник агентства.

Ранее была информация о 48 погибших и 134 пострадавших в результате прорыва дамбы Каховской ГЭС.

Сотни тысяч птиц могут переносить инфекции после ЧП на Каховской ГЭС

Сотни тысяч птиц могут переносить инфекции после ЧП на Каховской ГЭС

Напомним, дамба Каховской ГЭС разрушилась 6 июня в результате обстрела со стороны ВСУ. Это вызвало подтопления в 35 населённых пунктах Херсонской области, в том числе и Новой Каховке. Согласно данным МЧС, ущерб от подрыва составляет 1,2 миллиарда рублей.

Обложка ©

ТАСС / AP

Иван Косицын
  • Новости
  • Каховская ГЭС
  • Происшествия
  • Херсонская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров