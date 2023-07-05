Число погибших в результате прорыва дамбы Каховской ГЭС увеличилось до 50
Спасатели обнаружили тела ещё двоих погибших в результате прорыва дамбы Каховской ГЭС. Таким образом, число жертв выросло до 50 человек. Также увеличилось количество пострадавших, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
"Найдены ещё два тела. Число погибших составило 50, ещё 137 человек были госпитализированы", — сказал собеседник агентства.
Ранее была информация о 48 погибших и 134 пострадавших в результате прорыва дамбы Каховской ГЭС.
Напомним, дамба Каховской ГЭС разрушилась 6 июня в результате обстрела со стороны ВСУ. Это вызвало подтопления в 35 населённых пунктах Херсонской области, в том числе и Новой Каховке. Согласно данным МЧС, ущерб от подрыва составляет 1,2 миллиарда рублей.
ТАСС / AP