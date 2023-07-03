Сотни тысяч птиц могут переносить инфекции после ЧП на Каховской ГЭС
Сальдо: Птицы на нижнем Днепре могут переносить инфекции после ЧП на ГЭС
Мигрирующие в сторону Болгарии и Румынии птицы могут переносить инфекционные заболевания в районе нижнего Днепра после прорыва дамбы Каховской ГЭС. Об этом заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, речь идёт о "сотнях тысяч" пернатых.
"Птицы, сотни тысяч которых находятся в нижнем Днепре, <…> всё-таки являются переносчиками, проконтролировать их невозможно, но они смещаются в сторону Румынии и Болгарии, в ту сторону, куда идёт вода", — сказал Сальдо в эфире телеканала "Россия 24".
Глава региона отметил, что эпидемиологическая ситуация в пострадавшей части Херсонщины напряжённая, но контролируемая. Так, для недопущения "неожиданных моментов" ответственные ведомства исследуют все водоносные грунты, а за их работой наблюдает штаб, который перенаправляет усилия в необходимые районы.
Кроме того, подчеркнул Сальдо, все населённые пункты ниже Каховской ГЭС находятся под эпидемиологическим контролем. В результате подтопления погибло много животных, их тела убираются и утилизируются, а выжившие находятся под наблюдением. За ситуацией пристально следят ветеринария, а также Министерство природных ресурсов и экологии, заключил руководитель области.
Напомним, дамба Каховской ГЭС разрушилась 6 июня в результате обстрела со стороны ВСУ. Это вызвало подтопления в 35 населённых пунктах Херсонской области, в том числе и Новой Каховке. Согласно данным МЧС, ущерб от подрыва составляет 1,2 миллиарда рублей. По последним данным, погибло 48 человек. По словам Сальдо, плотина подлежит восстановлению.
ТАСС / Алексей Коновалов