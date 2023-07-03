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3 июля, 13:50

Сотни тысяч птиц могут переносить инфекции после ЧП на Каховской ГЭС

Сальдо: Птицы на нижнем Днепре могут переносить инфекции после ЧП на ГЭС

Мигрирующие в сторону Болгарии и Румынии птицы могут переносить инфекционные заболевания в районе нижнего Днепра после прорыва дамбы Каховской ГЭС. Об этом заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, речь идёт о "сотнях тысяч" пернатых.

"Птицы, сотни тысяч которых находятся в нижнем Днепре, <…> всё-таки являются переносчиками, проконтролировать их невозможно, но они смещаются в сторону Румынии и Болгарии, в ту сторону, куда идёт вода", сказал Сальдо в эфире телеканала "Россия 24".

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Глава региона отметил, что эпидемиологическая ситуация в пострадавшей части Херсонщины напряжённая, но контролируемая. Так, для недопущения "неожиданных моментов" ответственные ведомства исследуют все водоносные грунты, а за их работой наблюдает штаб, который перенаправляет усилия в необходимые районы.

Кроме того, подчеркнул Сальдо, все населённые пункты ниже Каховской ГЭС находятся под эпидемиологическим контролем. В результате подтопления погибло много животных, их тела убираются и утилизируются, а выжившие находятся под наблюдением. За ситуацией пристально следят ветеринария, а также Министерство природных ресурсов и экологии, заключил руководитель области.

Сальдо заявил об экокатастрофе в нижнем течении Днепра после разрушения ГЭС

Сальдо заявил об экокатастрофе в нижнем течении Днепра после разрушения ГЭС

Напомним, дамба Каховской ГЭС разрушилась 6 июня в результате обстрела со стороны ВСУ. Это вызвало подтопления в 35 населённых пунктах Херсонской области, в том числе и Новой Каховке. Согласно данным МЧС, ущерб от подрыва составляет 1,2 миллиарда рублей. По последним данным, погибло 48 человек. По словам Сальдо, плотина подлежит восстановлению.

Обложка ©

ТАСС / Алексей Коновалов

Матвей Константинов
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