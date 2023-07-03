Сотни тысяч птиц могут переносить инфекции после ЧП на Каховской ГЭС

Мигрирующие в сторону Болгарии и Румынии птицы могут переносить инфекционные заболевания в районе нижнего Днепра после прорыва дамбы Каховской ГЭС. Об этом заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, речь идёт о "сотнях тысяч" пернатых.

"Птицы, сотни тысяч которых находятся в нижнем Днепре, <…> всё-таки являются переносчиками, проконтролировать их невозможно, но они смещаются в сторону Румынии и Болгарии, в ту сторону, куда идёт вода", — сказал Сальдо в эфире телеканала "Россия 24".

Глава региона отметил, что эпидемиологическая ситуация в пострадавшей части Херсонщины напряжённая, но контролируемая. Так, для недопущения "неожиданных моментов" ответственные ведомства исследуют все водоносные грунты, а за их работой наблюдает штаб, который перенаправляет усилия в необходимые районы.