Сальдо заявил о почти полной ликвидации последствий разрушения Каховской ГЭС

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил о почти полной ликвидации последствий разрушения Каховской ГЭС.

"Всего лишь за два месяца, Владимир Владимирович, благодаря слаженной работе абсолютно всех подразделений и ведомств, федеральных, наших, последствия этой большущей аварии практически ликвидированы", — сказал Сальдо.