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24 августа, 18:51

Сальдо заявил о почти полной ликвидации последствий разрушения Каховской ГЭС

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил о почти полной ликвидации последствий разрушения Каховской ГЭС.

"Всего лишь за два месяца, Владимир Владимирович, благодаря слаженной работе абсолютно всех подразделений и ведомств, федеральных, наших, последствия этой большущей аварии практически ликвидированы", — сказал Сальдо.

Он также отметил, что режим ЧС федерального уровня, который был введён в связи с разрушением Каховской ГЭС из-за украинских обстрелов, накануне был снят.

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Напомним, 6 июня после обстрела ВСУ дамба Каховской ГЭС оказалась разрушена, в результате затопило 35 населённых пунктов Херсонской области, в том числе Новую Каховку. Трагедия унесла жизни 57 человек. МЧС оценило ущерб от катастрофы в 1,2 миллиарда рублей. Ранее Сальдо констатировал, что из-за ЧП Каховского водохранилища фактически больше нет.

Обложка ©

ТАСС / Алексей Коновалов

Наталья Исакова
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