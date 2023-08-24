Сальдо заявил о почти полной ликвидации последствий разрушения Каховской ГЭС
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил о почти полной ликвидации последствий разрушения Каховской ГЭС.
"Всего лишь за два месяца, Владимир Владимирович, благодаря слаженной работе абсолютно всех подразделений и ведомств, федеральных, наших, последствия этой большущей аварии практически ликвидированы", — сказал Сальдо.
Он также отметил, что режим ЧС федерального уровня, который был введён в связи с разрушением Каховской ГЭС из-за украинских обстрелов, накануне был снят.
Напомним, 6 июня после обстрела ВСУ дамба Каховской ГЭС оказалась разрушена, в результате затопило 35 населённых пунктов Херсонской области, в том числе Новую Каховку. Трагедия унесла жизни 57 человек. МЧС оценило ущерб от катастрофы в 1,2 миллиарда рублей. Ранее Сальдо констатировал, что из-за ЧП Каховского водохранилища фактически больше нет.
ТАСС / Алексей Коновалов