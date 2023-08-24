Сальдо предложил Путину восстановить работу паромной переправы до Турции

"В связи с тем что зерновая сделка уже отсутствует, есть предложение возобновить торговый путь. Когда я ещё работал мэром Херсона, в 2007 году мы запустили из Скадовского порта до турецкого Зонгулдака, и до Стамбула ходил паром. Переправа работала, более 1,2 тысячи заходов иностранных судов было", — сказал Сальдо.