Сальдо предложил Путину восстановить работу паромной переправы до Турции
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в свете прекращения зерновой сделки предложил возобновить работу паромной переправы до Турции. Инициативу он озвучил в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.
"В связи с тем что зерновая сделка уже отсутствует, есть предложение возобновить торговый путь. Когда я ещё работал мэром Херсона, в 2007 году мы запустили из Скадовского порта до турецкого Зонгулдака, и до Стамбула ходил паром. Переправа работала, более 1,2 тысячи заходов иностранных судов было", — сказал Сальдо.
Также врио главы Херсонской области предложил сделать дорогу через Арабатскую стрелку, чтобы соединить регион с Крымом. Путин пообещал рассмотреть его предложения.
Напомним, зерновая сделка была прекращена из-за полного игнорирования российской части документа, также РФ отозвала гарантии безопасности в черноморском коридоре. После этого украинская администрация сообщила, что всё равно хочет использовать этот коридор для поставок зерна даже после разрыва договорённостей.