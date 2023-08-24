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24 августа, 17:56

Сальдо предложил Путину восстановить работу паромной переправы до Турции

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в свете прекращения зерновой сделки предложил возобновить работу паромной переправы до Турции. Инициативу он озвучил в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

"В связи с тем что зерновая сделка уже отсутствует, есть предложение возобновить торговый путь. Когда я ещё работал мэром Херсона, в 2007 году мы запустили из Скадовского порта до турецкого Зонгулдака, и до Стамбула ходил паром. Переправа работала, более 1,2 тысячи заходов иностранных судов было", — сказал Сальдо.

Также врио главы Херсонской области предложил сделать дорогу через Арабатскую стрелку, чтобы соединить регион с Крымом. Путин пообещал рассмотреть его предложения.

Путин поручил следить, чтобы помощь доходила до жителей Херсонской области

Путин поручил следить, чтобы помощь доходила до жителей Херсонской области

Напомним, зерновая сделка была прекращена из-за полного игнорирования российской части документа, также РФ отозвала гарантии безопасности в черноморском коридоре. После этого украинская администрация сообщила, что всё равно хочет использовать этот коридор для поставок зерна даже после разрыва договорённостей.

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Кremlin.ru

Александр Юнашев
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