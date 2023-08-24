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24 августа, 17:23

Путин поручил следить, чтобы помощь доходила до жителей Херсонской области

Путин встретился с врио главы Херсонской области Владимиром Сальдо

Президент РФ Владимир Путин провёл в Кремле встречу с врио главы Херсонской области Владимиром Сальдо. Тот рассказал, что в регионе идёт работа по ликвидации последствий прорыва Каховской ГЭС.

Путин встретился с врио главы Херсонской области Владимиром Сальдо. Видео Telegram / news_kremlin

"Восстановлены электроснабжение, газоснабжение, дороги, которые были размыты, связь. И это привело к тому, что люди начали возвращаться", сказал врио главы губернатора.

По словам Сальдо, сначала люди были в оцепенении, но затем они убедились, что "Россия — великая страна и в ней никого не бросают".

Глава государства подчеркнул, что к вопросу помощи местным жителям нужно подходить индивидуально, изучать случай каждой семьи отдельно, так как в каждом есть свои нюансы. Необходимо помогать восстанавливать жильё — предоставлять стройматериалы, транспорт, покрывать расходы. Путин дал поручение проконтролировать, чтобы вся помощь до людей доходила.

Сальдо: Каховскую ГЭС не смогут восстановить в ближайшее время

Сальдо: Каховскую ГЭС не смогут восстановить в ближайшее время

Напомним, 6 июня после обстрела ВСУ дамба Каховской ГЭС оказалась разрушена, в результате затопило 35 населённых пунктов Херсонской области, в том числе Новую Каховку. Трагедия унесла жизни 57 человек. МЧС оценило ущерб от катастрофы в 1,2 миллиарда рублей. Сальдо констатировал, что из-за ЧП Каховского водохранилища фактически больше нет.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев
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