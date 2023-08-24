Путин поручил следить, чтобы помощь доходила до жителей Херсонской области

Президент РФ Владимир Путин провёл в Кремле встречу с врио главы Херсонской области Владимиром Сальдо. Тот рассказал, что в регионе идёт работа по ликвидации последствий прорыва Каховской ГЭС.

Путин встретился с врио главы Херсонской области Владимиром Сальдо. Видео Telegram / news_kremlin

"Восстановлены электроснабжение, газоснабжение, дороги, которые были размыты, связь. И это привело к тому, что люди начали возвращаться", — сказал врио главы губернатора.

По словам Сальдо, сначала люди были в оцепенении, но затем они убедились, что "Россия — великая страна и в ней никого не бросают".