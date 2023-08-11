Сальдо: Каховскую ГЭС не смогут восстановить в ближайшее время
Каховскую ГЭС, разрушенную в результате обстрелов ВСУ, не смогут восстановить в ближайшее время. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
"Разрушенная Каховская ГЭС не функционирует, и, понятно, в ближайшее время она не восстановится", — сказал он в эфире телеканала "Россия-24".
Сальдо также отметил слаженную работу сотрудников МЧС, военных, рабочей группы под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина по ликвидации последствий.
Последствия обстрелов ВСУ на Каховской ГЭС 6 июня 2023 года. Видео © Telegram / "Омерзительная 8"
Напомним, 6 июня после обстрела ВСУ дамба Каховской ГЭС оказалась разрушена, в результате затопило 35 населённых пунктов Херсонской области, в том числе Новую Каховку. Трагедия унесла жизни 57 человек. МЧС оценило ущерб от катастрофы в 1,2 миллиарда рублей. Ранее Сальдо констатировал, что из-за ЧП Каховского водохранилища фактически больше нет.