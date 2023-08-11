Сальдо: Каховскую ГЭС не смогут восстановить в ближайшее время

Каховскую ГЭС, разрушенную в результате обстрелов ВСУ, не смогут восстановить в ближайшее время. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

"Разрушенная Каховская ГЭС не функционирует, и, понятно, в ближайшее время она не восстановится", — сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Сальдо также отметил слаженную работу сотрудников МЧС, военных, рабочей группы под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина по ликвидации последствий.