ВС РФ пресекли попытку высадки бойцов ВСУ на острове Большой Потёмкин

За сутки соединения группировки войск "Днепр" пресекли попытку ВСУ высадиться на острове Большой Потёмкин. Об этом журналистам рассказал представитель оперативных служб Херсонской области. По его словам, российские бойцы ликвидировали до 12 украинских военных.

"Пресечена попытка высадки противника на остров Большой Потёмкин, в результате огневого поражения уничтожено до 12 военнослужащих ВСУ", — сказано в сообщении.

Уточняется, что на Херсонском направлении соединения группировки войск "Днепр" уничтожили пункт управления БПЛА, а также четверых украинских военнослужащих. Ещё двое получили ранения различной степени тяжести. Кроме того, в островной зоне ликвидированы два 120-мм миномёта с расчётами и боекомплект к ним. На Каховском направлении силами ВС РФ уничтожена станция радиоэлектронной разведки и её расчёт.