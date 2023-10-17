Российский депутат нашёл предсказание о судьбе стран Восточной Европы в сказке Шарля Перро

Встреча президента Владимира Путина и премьер-министра Виктора Орбана прошла на полях форума, посвящённого проекту "Один пояс — один путь", и многие европейские политики понимают, что лучше быть внутри этого пояса, чем за его пределами. Таким мнением поделился с Лайфом депутат Госдумы Станислав Наумов.

По словам парламентария, в Европейском союзе рано или поздно останутся максимум 15 стран, которые "с трудом сумели договориться о Шенгене как паспортном режиме и о евро как о валюте". А вот страны Восточной Европы всё чаще вспоминают о том, что у них есть пусть и дальний, но родственник — Евразийский экономический союз, созданный по инициативе России, Казахстана и Белоруссии. А у этого союза есть стратегический партнёр — Китай. В этом смысле Станислав Наумов сравнивает Венгрию, Румынию, Словакию и других представителей Восточноевропейского блока с Золушкой в доме "злой мачехи" — подконтрольном США Евросоюзе.

"Страны Восточной Европы никогда не смогут повторить судьбу героини старой сказки Шарля Перро. Они были и останутся Золушками в доме злой мачехи, и никакую хрустальную туфельку им больше никто даже не пообещает. Все кареты уже превратились в тыквы, а все кучера ведут себя по отношению к Восточной Европе как крысы. Избиратели это чувствуют, чему подтверждение — результаты выборов в Польше", — отметил собеседник Лайфа.